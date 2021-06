EnWave unterzeichnet Lizenz mit Europe Snacks Group, einem großen europäischen Snack-Unternehmen, und verkauft 10kW REV-Maschine zur Aufnahme der Produktion in Frankreich

Die Lizenz gewährt Europe Snacks die Exklusivität, knusprigen, haltbaren Käse sowie verschiedene Gemüsesnacks in Frankreich zu produzieren. Diese Produkte werden das bestehende Portfolio von Europe Snacks an herzhaften Snack-Produkten unter Eigenmarken ergänzen, die derzeit in Frankreich, Großbritannien und Spanien hergestellt und an Kunden in ganz Europa verkauft werden. Europe Snacks muss bestimmte jährliche Mindestanforderungen an die Lizenzgebühren und den Kauf von Maschinen erfüllen, um die durch die Lizenz gewährte Exklusivität zu erhalten. Europe Snacks beabsichtigt, mehrere innovative REV-getrocknete Snacks in seinem europäischen Vertriebsnetz zu entwickeln und zu vermarkten.





Die Verwendung von REV zur Herstellung von lagerstabilen, wertsteigernden Milch- und Gemüseprodukten hat sich in mehreren Märkten weltweit bewährt. Diese Lizenz ist ein weiterer Beleg dafür, dass Premium-Snack-Hersteller wie Europe Snacks die Technologie von EnWave nutzen können, um getrocknete Milch- und Gemüsesnacks auf den Markt zu bringen.

Die skalierbare und zuverlässige REV-Technologie von EnWave produziert lagerstabile Obst- und Gemüseprodukte, die hinsichtlich Nährwert, Geschmack, Textur und Farbe zu den besten gehören. EnWave hat 45 lizenzpflichtige kommerzielle Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet, die innovative neue Produkte auf den Markt bringen und dabei die patentierte Dehydratisierungstechnologie von EnWave nutzen.