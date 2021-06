DAZN Und YouTube Machen Die Uefa Women's Champions League Für Alle Fans Weltweit Frei Verfügbar

- DAZN, YouTube und die UEFA stellen mit der Kampagne "We All Rise With More Eyes" ihre langfristige Vision vor, um den Frauenfußball auf das nächste Level zu bringen

LONDON und BERLIN, 30. Juni 2021 /PRNewswire/ -- DAZN hat sich für alle Fans die globalen Übertragungsrechte an der UEFA Women's Champions League gesichert und ist ab der kommenden Saison für die nächsten vier Spielzeiten (2021-25) Host Broadcaster der Königsklasse der Frauen. Um den Sport nachhaltig zu fördern, geht DAZN zudem eine Partnerschaft mit YouTube ein und macht den Wettbewerb für Fans auf der ganzen Welt frei verfügbar. Damit zentralisiert die UEFA zum ersten Mal alle Spiele der UEFA Women's Champions League weltweit bei einem Broadcaster.

Zu einem Zeitpunkt, an dem der professionelle Frauensport weiterhin um mehr Aufmerksamkeit kämpft, bringt die neue Partnerschaft eine nie dagewesene Sichtbarkeit für die Spielerinnen, Klubs und den Wettbewerb selbst, indem die Spiele die komplette Saison über für Fans auf der ganzen Welt frei zugänglich gemacht werden.

Spiele der deutschen Mannschaften mit deutschem Kommentar

In den ersten beiden Spielzeiten (2021-23) können Fans weltweit alle 61 Spiele ab der Gruppenphase live und auf Abruf auf DAZN sowie auf dem neuen UEFA Women's Champions League YouTube-Kanal von DAZN sehen. Für die darauf folgenden beiden Spielzeiten (2023-25) werden alle 61 Spiele live und auf Abruf auf DAZN zu sehen sein, während 19 Spiele parallel auf dem YouTube-Kanal von DAZN zur Verfügung gestellt werden. In Deutschland, Österreich & der Schweiz können Fans die Spiele der deutschen Mannschaften mit deutschem Kommentar live auf DAZN erleben.

Der mehrjährige Vertrag sichert DAZN die exklusiven Rechte weltweit, mit Ausnahme der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) – dort werden Content-Clips und Highlights gezeigt – sowie China und seiner Territorien. Die Rechtevergabe ist einer der größten Broadcast-Deals in der Geschichte des Frauenklubfußballs und ist ein weiterer wegweisender Schritt in DAZN's langjährigem, nachhaltigen globalen Engagement für den Frauensport. DAZN verfolgt die Mission, die UEFA Women's Champions League größer, die Spielerinnen und Teams bekannter zu machen und die nächste Generation von Athletinnen zu inspirieren – all das beginnt damit, so vielen Menschen wie möglich auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, die Spiele live anzusehen.