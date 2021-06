Die Polizei hat erneut private und dienstliche Räume des Weimarer Richters durchsucht, der am 8. April die Maskenpflicht, Abstandsregeln und Testauflagen per Beschluss an zwei Weimarer Schulen außer Kraft gesetzt hatte. Wie die Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte, durchsuchte die Polizei am Dienstag auch die Privatwohnungen und Arbeitsstellen von acht Zeugen in Thüringen, Bayern und Sachsen-Anhalt. Darunter

Der Beitrag Erneute Razzia bei Weimarer Richter: “Einschüchterung einer unabhängigen Richterschaft” erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Elias Huber.