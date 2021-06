Dortmund (ots) - 100 Jahre Thyssengas - Mit Energie in die Zukunft



Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas feiert in diesem Jahr sein Jubiläum des

100-jährigen Bestehens. Seit im Februar 1921 die "Gasgesellschaft Hamborn mbH",

später umbenannt in Thyssengas GmbH, ins Handelsregister eingetragen wurde, hat

das Unternehmen eine äußerst wechselvolle Geschichte durchlebt. Diese war

geprägt von großen Umbrüchen, technischen Pionierleistungen und unermüdlichem

Engagement für eine verlässliche Gasversorgung.



"Mit Blick auf die vergangenen 100 Jahre möchte ich an erster Stelle allen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über die Zeit für das Unternehmen tätig

waren, meinen Respekt und große Anerkennung für ihre unternehmerische Leistung

sowie ihren besonderen Einsatz aussprechen. Sie waren es, die mit harter Arbeit

ein solides Fundament gelegt haben. Diese Leidenschaft inspiriert uns und gibt

uns den Mut, jetzt die richtigen Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft

der Thyssengas in einer neuen Energiewelt vorzunehmen", sagt Dr. Thomas Gößmann,

Vorsitzender der Geschäftsführung der Thyssengas GmbH.









Die Gasgesellschaft Hamborn - später Thyssensche Gas- und Wasserwerke - ging aus

dem Wasserwerk Thyssen & Cie. GmbH (WTC) mit Sitz in Duisburg-Hamborn hervor.

Die Gesellschaft umfasste das Geschäft mit der Wasserversorgung des 1871 von den

Brüdern August und Joseph Thyssen gegründeten Thyssen-Konzerns. Aus dem

Wassergeschäft und den damit verbundenen Erfahrungen im Leitungsbau entwickelte

sich das Geschäft mit dem Koksofengas. Die WTC war eines der ersten Unternehmen,

die das Kokereigas vermarkteten und somit eine Energieinnovation vorantrieben.

Die Historie von Thyssengas ist entsprechend eng mit der Industriegeschichte des

Ruhrgebiets vernetzt.



100 Jahre Pioniergeist



Die vergangenen 100 Jahre waren für Thyssengas geprägt von großen Umbrüchen, sei

es durch den Zweiten Weltkrieg, die Trennung vom Wassergeschäft, technische

Innovationen und neue Verfahren, wechselnde gasförmige Energieträger, die

Ölpreiskrise der 1970er oder die regulatorische Entflechtung in den 00er-Jahren.

Eines habe sich in dieser Zeit jedoch nie verändert, so Dr. Thomas Gößmann. "Wir

sind schon immer Pioniere der Gaswirtschaft gewesen."



Ein Blick in die Unternehmenschronik, die anlässlich des Jubiläums erschienen

ist (siehe unten), unterstreicht diese Aussage:



- 1910: Bau der ersten Ferngasleitung zwischen Hamborn und Mühlheim

- 1926: Bau des Großgasbehälters in Duisburg-Hamborn, zwei Jahre größter

Gasbehälter der Welt

- 1930: Entwicklung und Patentierung eines platzsparenden Seite 2 ► Seite 1 von 3



