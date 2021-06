Changes in Latvijas Aptieka Ltd board Nachrichtenquelle: globenewswire | 30.06.2021, 15:07 | 27 | 0 | 0 30.06.2021, 15:07 | On 30 June 2021 Marina Serpova, a chairperson of Management Board of Latvijas Aptieka Ltd., ended her duties at Management Board of Latvijas Aptieka Ltd.

Additional information:

Jānis Dubrovskis

Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm

Phone: +371 29178878

Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer