COLUMBUS/WOLFSBURG - Der in den USA teils schon abgeräumt geglaubte Dieselskandal könnte für Volkswagen ein langwieriges und potenziell teures Nachspiel haben. In einem weiteren Rechtsstreit über mögliche hohe Bußgelder erlitt der Autobauer vorläufig eine empfindliche Niederlage. Das Oberste Gericht von Ohio entschied am Dienstag (Ortszeit), dass der Bundesstaat wegen systematischer Abgasmanipulation Sanktionen gegen den Konzern verfolgen kann, die über die bereits auf US-Bundesebene vereinbarten Strafen hinausgehen. Die Volkswagen-Aktie war am Mittwoch mit minus 2,5 Prozent das Schlusslicht im Dax.

TAUFKIRCHEN - Der Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt hat gemeinsam mit anderen Unternehmen einen Auftrag der Bundeswehr in Milliardenhöhe an Land gezogen. Es sei ein Vertrag über die Entwicklung, Produktion und Integration des Aufklärungssystems Pegasus inklusive der drei Flugzeuge des Typs Bombardier Global 6000 und zugehörigen Auswertestationen unterzeichnet worden, teilte Hensoldt am Mittwoch im oberbayerischen Taufkirchen mit.

Traton meldet Rekord beim Auftragseingang - China im Fokus

MÜNCHEN - Die Geschäfte bei Volkswagens Nutzfahrzeug-Holding Traton brummen. Im gerade endenden zweiten Quartal hat das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen sowohl den Absatz als auch den Rekord-Auftragseingang des ersten Quartals übertroffen, wie es bei seiner Hauptversammlung am Mittwoch mitteilte. Im ersten Quartal hatte der Absatz bei gut 60 000 Fahrzeugen gelegen, der Auftragseingang bei 81 700. "Das Geschäft mit Lkw läuft weiter gut", sagte Vorstandschef Matthias Gründler laut Redetext. Die Märkte seien im Aufschwung.

Wettbewerbshüter melden Bedenken gegen Übernahmen von Air Europa an

BRÜSSEL - Die geplante Übernahme der spanischen Fluggesellschaft Air Europa durch die British-Airways-Mutter IAG stößt auf wettbewerbsrechtliche Bedenken der EU-Kommission. Die für die Einhaltung von EU-Recht zuständige Behörde teilte am Dienstagabend mit, dass der Zusammenschluss nach einer ersten Analyse den Wettbewerb auf den Märkten für Passagierflüge auf spanischen Inlandsstrecken und auf internationalen Strecken von und nach Spanien beeinträchtigen könnte.

Grenke-Aufsichtsratschef: Werden Bafin-Bericht nicht veröffentlichen

FRANKFURT/BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke will den Abschlussbericht der Finanzaufsicht Bafin zur Sonderprüfung durch die Behörde nicht veröffentlichen. "In dem sehr umfänglichen Bericht der von der Bafin beauftragten Wirtschaftsprüfungskanzlei Mazars werden Kundenklarnamen genannt und detailliert aufgezeigt, mit welchen Scoring-Prozessen wir Kunden prüfen", sagte Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Mittwoch). "Es ist nicht nur legitim, dass wir Wettbewerbern nicht Geheimnisse unseres Geschäftsmodells verraten, sondern wir sind auch gegenüber unseren Aktionären dazu verpflichtet", sagte der Chefkontrolleur.

^

Weitere Meldungen

-Musk peilt 500 000 Starlink-Nutzer Mitte 2022 an

-Erneut Daten von Millionen LinkedIn-Nutzern im Netz entdeckt -ROUNDUP: Haushaltsgas wird teurer - Deutschland im europäischen Mittelfeld -Nordex erhält weiteren Großauftrag aus Brasilien

-Astrazeneca: Hoher Impfschutz auch bei längerem Abstand der Impfdosen -Neuer Intel-Chip für Rechenzentren nun erst 2022

-ROUNDUP: Fast 350 Kreditinstitute erheben Negativzinsen - Freibeträge sinken -Bundesregierung will Games-Entwicklung in Deutschland vorantreiben -ROUNDUP: Fitnessstudio im Zug? Wie die Verkehrswende gelingen soll -Netzagentur will einheitliche Preise für Anrufe bei Service-Nummern -Presse: BVB wirbt weiter um Italiens EM-Torschützen Locatelli -Bitkom: Elektronische Patientenakte macht informierter und souveräner -Vorsichtige Erholung und viel Fracht für deutsche Flughäfen -Verbraucherschützer mahnen Gebührenrückzahlung nach BGH-Urteil an -Lockdown als Versicherungsfall - OLG gibt Heidelberger Hotel recht -Großbritannien zieht Kohleausstieg um ein Jahr auf 2024 vor -Erfolgreiche Bürgerinitiative: Brüssel sagt Käfighaltung den Kampf an -Zoom kauft Spezialisten für Übersetzungs-Software aus Karlsruhe -Teurer Hoffnungsträger: Mercedes-Benz stellt eActros vor -Warnung vor Streaming-Abo-Fallen

-Rechtsstreit um Beihilfe für Flughafen Hahn geht wohl in neue Runde -Scholz will Ausbau von E-Ladenetz beschleunigen

-Agrar-Kommission empfiehlt höhere Umweltstandards und weniger Fleisch°

