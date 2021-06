Wer heute in einen deutschen Supermarkt geht, findet im Milchregal mittlerweile zahlreiche Alternativprodukte. Dieser enorme Wachstumstrend steht nun auch Investoren an der Börse offen - mit unglaublichen Gewinnchancen.

Milch- und Fleischersatzprodukte boomen, in Nordamerika, Europa, fast überall. Auch an der Börse hat dieser Trend wie eine Bombe eingeschlagen: man schaue sich nur einmal die Kursverläufe von Beyond Meat oder Oatly an! Und noch einen weiteren Namen werden Investoren nun immer öfter hören: Plant Veda Foods aus Kanada!



Verlieren Sie keine Zeit und schauen Sie sich diesen taufrischen Börsenwert mit dem bezeichnenden Ticker-Symbol "MILK" genauer an: Es dürfte sich lohnen, denn wir trauen Plant Veda in den kommenden Monaten und Jahren wirklich Großes zu.



Plant Veda Foods Inc. (www.plantveda.com)



WKN: A3CS6B +++ ISIN: CA7273511088 +++ CSE: MILK



Hier lernen Sie das Unternehmen in der Anfangsphase kennen!



Plant Veda´s Milchalternativen sind im kanadischen Markt echte Verkaufsschlager: Mit seinem pflanzlichen Trinkjoghurt, einer pflanzlichen Milch sowie pflanzlichem Kaffeeweißern ist der Börsenneuling schon zwei Jahre nach seiner Gründung auf bestem Weg zu einer anerkannten Marke.



Inzwischen sind die innovativen Produkte, die es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Packungsgrößen gibt, bei über 100 Einzelhändlern erhältlich, darunter Whole Foods, Save-On-Foods und anderen Premium-Lebensmittelpartnern.







Geschäft mit pflanzlichen Milchalternativen boomt...



Wir sehen hier einen aussichtreichen First Mover in einem riesigen Markt. Bei genauerem Hinsehen werden Sie schnell erkennen, dass Plant Veda kaum mit anderen Playern der Branche vergleichbar ist, denn die Kanadier stellen einzigartige pflanzliche Milch und Getränke her, die jeweils die ersten ihrer Art sind. Wir könnten somit hier wirklich auf die nächste Beyond Meat der pflanzenbasierten Milchindustrie gestoßen sein!



Plant Veda bringt nicht nur einfach leckere Alternativen zu Milchprodukten auf den Markt, sondern möchte das Milch-Original in Sachen Geschmack und gesundheitlichen Vorteilen um den Faktor 10 übertreffen – was bis heute gelingt. So hebt sich das kanadische Star-up stark von der Konkurrenz ab und bietet dem wachsenden Kundenstamm eine große und wachsende Auswahl.



Mit der Kreation des ersten veganen Lassis, das cremiger und weitaus gesünder als echte Milchprodukte ist, heimste die Company schon einige Auszeichnungen wie den Preis für das Produkt des Jahres 2019 der VegExpo und den „Clean Choice Award“ des Cleaneating Magazine im Jahr 2021 ein.







Trotz der beschriebenen Erfolge steht Plant Veda noch am Anfang seines Wachstums, was es zu einem hochinteressanten Kaufkandidaten für Investoren macht. Und doch ist Plant Veda mit seinen bahnbrechenden pflanzlichen Milchprodukten und Getränken der Konkurrenz immer einen Schritt voraus! 2021/22 steht nun die Expansion in großem Maßstab auf der Tagesordnung, was der erst kürzlich notierten Aktie extremes Aufwertungspotenzial verspricht.



Großes Innovations-Center steht Ende des Jahres



Gehen die Planungen auf, läuft noch 2021 der landesweite Rollout in großem Maßstab an: Dann wären explodierende Umsätze die logische Folge! Hierfür entsteht im kanadischen British Columbia eine 25.000 m² große, hochmoderne Anlage für die Entwicklung neuer Produkte und die Produktion. Hiervon erhofft sich Plant Veda rund 10 Mio. Dollar zusätzlichen Umsatz sowie viel Raum für Wachstum und Platz für 200 Mitarbeiter.







Das wäre ein neuer, großer Schub für die Geschäfte! Heute erreicht Plant Veda seine Klientel zum einen über das Großhandelsgeschäft und zum anderen über die hauseigene E-Commerce-Plattform. Dort können Plant Veda-Kunden zwischen einmaligen Käufen oder einem Abo-Modell mit 10 Prozent Rabatt wählen! Auf diesen Wegen gewinnt man Marktanteile genau dort, wo der Markt nachhaltig wächst.



Für einen Großteil des Wachstums ist die sogenannte Generation Z und die Millennials verantwortlich: Sie haben sich einem gesünderen Lebensstil verschrieben, durch Reduzierung oder gar den Verzicht auf milchbasierte Lebensmittel. Auch ist die Ökobilanz von Pflanzenmilch im Vergleich zu Kuhmilch deutlich besser – genau deshalb wird die neue Produktklasse beim umweltsensitiven Verbraucher immer beliebter.



In diesem idealen Umfeld trifft Plant Veda mit seinen schmackhaften, gesunden und milchfreien Produkte punktgenau den Puls der Zeit. Plant Veda gehört deshalb auf jede Watchlist!







Diese Veggie-Aktie mischt die Börsen auf



Wir erkennen hier große Parallelen zu dem weitaus größeren Hafermilch-Produzenten Oatly, dessen Aktien im Mai an der Nasdaq debütierten. Nach der Ausgabe zu je 17 US-Dollar explodierte Oatly in nur wenigen Wochen auf bis zu 29 Dollar! Wie auch Beyond Meat ist Oatly inzwischen viele Milliarden wert – obwohl beide kaum eine halbe Milliarde Umsatz machen und noch tiefrote Zahlen schreiben.



Dem gegenüber ist Plant Veda mit nur 19,4 Millionen ausstehenden Aktien und einem Börsenwert von nur rund 33 Mio. kanadischen Dollar noch extrem günstig. Bei Plant Veda lautet die Frage nicht ob, sondern wann die spottbillige Veggie-Aktie vom Markt entdeckt wird.



Schon in Kürze dürfte der Hype um die pflanzliche Revolution auf dem Milchmarkt auch die Plant-Veda-Aktie erfassen und das vergleichsweise marktenge Papier in kaum vorstellbare Dimensionen befördern. Unser erstes Kursziel liegt deshalb bei sportlichen 5 kanadischen Dollar: das sind umgerechnet etwa 3,30 Euro! Gut möglich ist aber auch, dass wir hier viel zu tief stapeln und dieses Kursziel schon in sehr kurzer Zeit erreicht wird. Die aktuellen Kaufkurse bei 1,70 Dollar dürften so oder so wohl die letzte Chance zum günstigen Einstieg sein.







Aktuell hat das Unternehmen nicht nur die einzigartige Chance den Markt für Milchalternativen nachhaltig zu revolutionieren sondern auch große Marktanteile für sich zu gewinnen. Apropos Markt: Der wächst in den USA um etwa 20% per anno, wobei vor allem pflanzliche Joghurt-Alternativen immer stärker boomen.



In jedem Fall dürften die Aktionäre von Plant Veda mit dem Roll-out 2021/22 die großen Gewinner sein. Sie sind bereits an Bord, bevor Plant Veda wirklich skaliert und in ganz andere Regionen hineinwächst. Das ist die besondere Chance, die man derzeit bei Plant Veda geboten bekommt.