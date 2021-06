Lauterbrunnen / Offenbach am Main (ots) -



- Der Luxusautohersteller Genesis feiert mit der bisher größten 3-D-Projektion

ihrer Art in den Schweizer Alpen die Ankunft der Marke in Europa und definiert

neue Prinzipien für die Anschaffung und den Besitz eines Autos.

- Dafür wurde mithilfe neuester 3-D-Mapping-Technologie die atemberaubende

Berglandschaft der Schweizer Alpen in eine spektakuläre Leinwand in der Größe

von fast drei Fußballfeldern verwandelt.

- Genesis beschreitet mit einem außergewöhnlich hohen Maß an Service und größtem

Respekt für den Kunden neue Wege bei Vertrieb und Kundendienst.



Letzte Nacht feierte der Luxusautohersteller Genesis mit der bisher größten

3-D-Projektion an einen Berg der Schweizer Alpen die Ankunft der Marke in

Europa.







und Kundendienst, wie ihn der europäische Autokäufer bisher kennt, grundlegend

zu verändern. Das Versprechen "The Genesis Difference" beinhaltet eine Reihe von

Grundsätzen und Service-Richtlinien, die den Kunden und seine Zeit in den

Vordergrund stellen, und ein außergewöhnliches Servicekonzept, um diese in die

Tat umzusetzen. Diese Grundsätze wurden mithilfe modernster

Projektionstechnologie als überdimensionale Botschaft auf die Berge geschrieben.



Die spektakulär erleuchtete Felswand bei Lauterbrunnen wurde zu einer

beeindruckenden Leinwand von 275 Metern Breite und 180 Metern Höhe zum Leben

erweckt durch eine hochmoderne 3-D-Projektion, die Hightech und Natur nahtlos

verschmelzen ließ.



Medien und anwesenden VIPs, Schauspieler August Wittgenstein und Model und

Schauspielerin Lisa Tomaschewsky, erlebten eine umwerfende Show. Sie begann mit

der Projektion zweier Linien, Leitfaden der Genesis-Designsprache, die scheinbar

die Oberfläche des Berges durchbrachen und die als Leinwand dienende schroffe

Felswand auf magische Weise belebten.



Dann erzeugte die Projektion die Illusion einer einstürzenden Bergoberfläche, um

dahinter einen hell erleuchteten Raum freizulegen und den Gästen einen Blick auf

die Genesis-Modelle zu ermöglichen - auf die Felswand projiziert, etwa 30-mal

größer als ein durchschnittliches zweistöckiges Haus.



Beim letzten Crescendo wurde schließlich das ikonische Genesis-Logo enthüllt,

das die Ankunft der Marke in Europa einläutete. Dazu das auf den Schweizer Alpen

enthüllte Versprechen, alle Kunden mit besonderem Respekt zu behandeln und den

Kundenservice in der Automobilindustrie grundlegend zu verändern.



Um die Animation anzusehen, besuchen Sie bitte



https://www.youtube.com/watch?v=ExYjHVFQV7k



Diese Projektion markierte den Geschäftsstart der Marke Genesis in Europa, mit



