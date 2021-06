Analyse Wunschanalyse | Bayer: Abwarten oder einsteigen?

Die Übernahme von Monsanto sollte der große Coup sein, der Bayer nach vorne bringt. Bayer-Chef Werner Baumann hatte die 63 Mrd. $ schwere Übernahme gegen alle Widerstände durchgeboxt. Selbst Baumanns Vorgänger Marijn Dekkers soll vor der Übernahme gewarnt haben. Am 7. Juni 2018, dem Tag der offiziellen Übernahme von Monsanto, notierte die Bayer-Aktie bei 98,94 € (Xetra-Schlusskurs). Gemessen am aktuellen Kursniveau hat sich der Aktienkurs des Dax-Titels seitdem halbiert. Trotz aller bisherigen Vergleiche und der dafür notwendigen Milliarden ist bei den Gylphosat-Klagen immer noch kein Ende der juristischen Auseinandersetzungen abzusehen. Welches Kurspotenzial hat Bayer bei dieser Ausgangslage? Mehr dazu in unserer Analyse.

