Techstars geht Zusammenarbeit mit Alphabit Fund und Launchpool ein, um ein neues auf Blockchain ausgerichtetes Beschleunigungszentrum in London zu lancieren

Das Programm findet in Partnerschaft mit Alphabit Fund, dem ersten regulierten Investmentfonds für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, und Launchpool, einer richtlinienkonformen Investitionsplattform, die 35.000 Mitgliedern seiner Gemeinschaft Chancen auf privates garantiertes Startkapital bietet, statt.

Techstars blickt auf umfassende Erfahrung und Expertise im Blockchain-Bereich mit einer Reihe starker Blockchain-Unternehmen im Techstars-Portfolio zurück, darunter Chainalysis, das kürzlich mit 2 Milliarden US-Doller bewertet wurde, Arweave, TradingView und weitere.

„Die Blockchain-Technologie verfügt über das Potential, die Kontrolle von monetären Größen und Informationen zu verschieben und globale Geschäftsprozesse völlig neu zu gestalten, wie es das Internet in den frühen 2000er Jahren getan hat“, sagte Techstars General Manager Gagan Bhatia. „Die Zusammenarbeit mit Alphabit und der Launchpool-Gemeinschaft zur Unterstützung führender Unternehmen in diesem Bereich ist eine unglaubliche Gelegenheit und eine Investition in die dezentralisierte Wirtschaft der Zukunft.“

Mit Sitz in London wird der Launchpool Web3 Techstars Accelerator jedes Jahr mit zehn Start-ups über einen intensiven dreimonatigen Beschleunigungszeitraum zusammenarbeiten. Sie werden Finanzierungen, Betreuung in der Praxis, Präsenz in einer minimal funktionsfähigen Gemeinschaft (Minimal Viable Community), Zugang zu kuratierten Workshops und Ressourcen erhalten und dem globalen Techstars-Netzwerk ein Leben lang angehören. Bewerbungen können vom 13. September bis 1. Dezember 2021 eingereicht werden und das erste Jahr des Accelerators wird von März bis Juni 2022 laufen.

„Alphabit freut sich überaus, dass Techstars mit Launchpool und uns zusammenarbeitet, um der Kryptowelt das erste Techstars-Beschleunigungszentrum anzubieten. Wir sind fest von einer Multichain-Zukunft überzeugt und freuen uns über die breite Annahme. Dieser erste Accelerator seiner Art ist stolz darauf, Chain-agnostisch zu sein“, sagte Shane McQuillan, VP Strategy von Alphabit.