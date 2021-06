Genpact expandiert in Deutschland (FOTO)

München (ots) - Als Reaktion auf die Marktnachfrage nach KI-gestützter

Geschäftsprozessoptimierung expandiert das führende globale

Professional-Services-Unternehmen vor Ort, um Kunden in Schlüsselindustrien zu

bedienen



Genpact (NYSE: G), ein globales Professional-Services-Unternehmen, das sich auf

die digitale Transformation konzentriert, baut seine Aktivitäten in Deutschland

weiter aus. Damit bedient Genpact die Kundennachfrage nach einer Reihe von

prozessgesteuerten Transformationslösungen für die Bereiche

Supply-Chain-Management, Finanz- und Rechnungswesen, Beschaffung und Analytics.

Im Fokus stehen Schlüsselindustrien wie Hightech, Einzelhandel, Konsumgüter,

Biowissenschaften und industrielle Fertigung.





"Deutsche Unternehmen aus allen Branchen suchen nach einem vertrauenswürdigenPartner, der sie dabei unterstützt, die digitale Transformation voranzutreiben,um Agilität und Effizienz zu erzielen. Dies ermöglicht ihnen, schnell aufMarktveränderungen und zunehmende Komplexität zu reagieren. Wir glauben, dasswir perfekt positioniert sind, um dieser Partner zu sein", sagt TigerTyagarajan, Chief Executive Officer von Genpact . "Ich freue mich besonders,dass Genpact in einem Markt mit so hoch qualifizierten Arbeitskräftenexpandiert. Unsere Firmenkultur legt großen Wert auf intellektuelle Neugier undagiles Denken. Insofern passt die deutsche Mentalität sehr gut zu uns."Die heutige Ankündigung ist eine Erweiterung der fortlaufenden Strategie vonGenpact, seine globale Präsenz und sein Angebot kontinuierlich zu evaluieren undzu erweitern, um die Bedürfnisse der Kunden im Bereich der digitalenTransformation von Geschäftsprozessen in den wichtigsten Märkten der Welt zuerfüllen."Der deutsche Markt bietet ein erhebliches Potenzial für Anbieter vonProfessional Services, da Unternehmen zwischen 45 und 55 Milliarden US-Dollar(37 und 46 Milliarden EUR) für digitale Transformation, Technologie undtechnologiegestützte Dienstleistungen ausgeben", erläutert Peter Bendor-Samuel,Chief Executive Officer der Everest Group .COVID-19 trug zu einem 4,8-prozentigen Rückgang des deutschenBruttoinlandsprodukts bei. Das geschah zu einer Zeit, in der das Land bei derNutzung digitaler Technologien und Dienstleistungen hinter viele Nationen derOECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)zurückgefallen ist. Digitale Lösungen, die Unternehmen bei der Optimierung ihrerFront-, Middle- und Back-End-Prozesse unterstützen, werden dazu beitragen, dasssich der deutsche Mittelstand und größere internationale Unternehmen, die indiesem Markt präsent sind, schneller erholen.