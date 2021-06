Volvo Cars setzt mit Echtzeitdaten neue Sicherheitsstandards (FOTO)

Köln (ots) -



- Schnellere Einführung neuer und zusätzlicher Assistenz- und Sicherheitssysteme

- Kunden können auf Wunsch aktiv zur Verkehrssicherheit beitragen

- Fortschrittliche Sensorik in neuen Volvo Fahrzeugen erkennt Umgebung



Mit der nächsten Modellgeneration präsentiert Volvo Cars die sichersten

Fahrzeuge seiner Unternehmensgeschichte: Neben moderner Soft- und Hardware

zeichnen Echtzeitdaten für das ausgezeichnete Sicherheitsniveau verantwortlich.

Sie helfen bei der kontinuierlichen und schnellen Verbesserung der Assistenz-

und Sicherheitssysteme.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr verfolgt der schwedischePremium-Automobilhersteller seit jeher einen datengesteuerten Ansatz:Verkehrsdaten aus realen Situationen helfen bei der Entwicklung neuer Technik,die Autos immer sicherer macht. Mit der nächsten Fahrzeuggeneration will VolvoCars zusätzlich die Daten von Kundenfahrzeugen in Echtzeit auswerten undverarbeiten - falls der Kunde dies erlaubt.Volvo Fahrer können so aktiv zur Verkehrssicherheit beitragen. Ihre Daten helfenVolvo Cars dabei, das Sicherheitsniveau seiner Fahrzeuge kontinuierlich undschneller zu verbessern. Die von Luminar entwickelte hochauflösendeLiDAR-Technik liefert beispielsweise Informationen zur Fahrzeugumgebung. DieVolvo Ingenieure sind dadurch in der Lage, Funktionen des autonomen Fahrensschneller zu validieren sowie zu verifizieren und so deren sichere Einführung zubeschleunigen. Mit zehntausenden Volvo Fahrern und ihren Millionen gefahrenenKilometern weltweit lassen sich bestimmte geographische Standortekartographieren und kontrollieren - schneller als mit Testfahrzeugen, die nur inbegrenzter Zahl an wenigen Orten unterwegs sind.Schnellere Einführung neuer FunktionenVerifizierte Aktualisierungen bestehender Systeme und neue Funktionen werden imAnschluss durch Over-the-Air-Updates schnell ausgerollt. Dadurch werden VolvoFahrzeuge Schritt für Schritt immer sicherer. Das erste Fahrzeug, das von diesemneuen Ansatz der Sicherheitsentwicklung profitiert, wird auch ebenso das ersteSUV von Volvo sein, das auf einer neuen rein elektrischen Technik-Plattformbasiert."Mit Hilfe von Echtzeitdaten können wir unsere Entwicklungsprozessebeschleunigen und den Zeitraum von Jahren auf Tage verkürzen", erklärt ÖdgärdAndersson, CEO von Zenseact, der Software-Abteilung für autonomes Fahren vonVolvo Cars. "Da die Echtzeit-Erfassung viel mehr Daten generiert, können wirbessere und qualitativ hochwertigere Datensätze erstellen. Diese ermöglichenuns, bessere und schnellere Entscheidungen über die nächstenSicherheitsmaßnahmen zu treffen. Wir machen einen großen Schritt, um die