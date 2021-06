Lange Fehlzeiten von Beschäftigten nach Krankenhausbehandlung wegen Covid-19

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wegen einerCovid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden mussten, haben während einesZeitraums von neun Monaten seit ihrer Klinikaufnahme im Durchschnitt mehr alszwei Monate an ihrem Arbeitsplatz gefehlt. Das zeigt eine Auswertung desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) auf Basis der Krankmeldungen der14,7 Millionen AOK-versicherten Erwerbstätigen. Die etwa 2.600 AOK-versichertenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in die Langzeit-Auswertung einbezogenwurden, hatten innerhalb der betrachteten neun Monate seit derKrankenhausbehandlung wegen Covid-19 durchschnittlich 61,4 krankheitsbedingteFehltage - und damit viermal so viele wie der Durchschnitt der Erwerbstätigenmit 15 Fehltagen. "Die Ergebnisse zeigen, dass eine schwere Covid-19-Erkrankungauch mittel- und längerfristige Auswirkungen auf die Gesundheit derBeschäftigten haben kann und dass diese Beschäftigten auch im weiterenzeitlichen Verlauf noch überdurchschnittlich lange an ihrem Arbeitsplatz fehlen.Angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante gilt es, weiterhin vorsichtig zubleiben und die Gesundheit der Beschäftigten durch entsprechende Maßnahmen inden Betrieben zu schützen", sagt Helmut Schröder, stellvertretenderGeschäftsführer des WIdO.Von den 14,7 Millionen AOK-versicherten Beschäftigten erhielten im Zeitraum vonMärz 2020 bis März 2021 mehr als 241.000 Beschäftige (1,6 Prozent) eineArbeitsunfähigkeitsbescheinigung aufgrund eines dokumentierten Nachweises desSARS-CoV-2-Virus (ICD-10 GM: U07.1!). Knapp 21.000 (8,7 Prozent) der dieserBeschäftigten, die vom Arzt wegen einer Infektion krankgeschrieben wurden,mussten wegen eines besonders schweren Verlaufs der Erkrankung im Krankenhausbehandelt werden. Auch wenn nur vergleichsweise wenige Beschäftigte davonbetroffen sind, zeigen sich in der aktuellen Auswertung des WIdO schwerwiegendeAuswirkungen von Covid-19 auf die Gesundheit der erwerbstätigen Bevölkerung.Dazu wurden die betroffenen Beschäftigten hinsichtlich ihrer Fehltage innerhalbvon drei, sechs und neun Monaten verglichen. Ein kürzerer Betrachtungszeitraumgeht dabei mit einer größeren Anzahl an AOK-versicherten Erwerbstätigen einher,die analysiert werden konnten: Bei neun Monaten konnten 2.600 Betroffene, beisechs Monaten knapp 5.000 und bei drei Monaten mehr als 12.000 Betroffeneeinbezogen werden. Die um Alters- und Geschlechtseffekte bereinigten Ergebnissezeigen, dass Beschäftigte, die wegen Covid-19 stationär behandelt werden