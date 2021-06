GESCO-Hauptversammlung: Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen, Ausblick für 2021 auf oberes Ende konkretisiert

Insgesamt waren rund 53 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung entlastete die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und stimmte der Wahl eines neuen Abschluss- und Konzernabschlussprüfers sowie dem Gewinnabführungsvertrag mit einer Tochtergesellschaft zu. Darüber hinaus billigte die Hauptversammlung das vom Aufsichtsrat vorgelegte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder im Sinne der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II).

Im Rahmen der Berichterstattung zum vergangenen und laufenden Geschäftsjahr konkretisierte der Vorstand den Ausblick für 2021, wie er anlässlich der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 27. April 2021 veröffentlicht wurde. Dieser sah einen Konzernumsatz in der Bandbreite von 445 bis 465 Mio. Euro sowie einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von 16,5 bis 18,5 Mio. Euro vor, beides vor Unternehmenstransaktionen. Mit Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2021 hatte GESCO den Ausblick für 2021 bereits bestätigt. Der Vorstand betonte, dass an der prognostierten Bandbreite festgehalten werde, präzisierte diesen allerdings auf den oberen Bereich der jeweiligen Bandbreite.

Die Ergebnisbeiträge der am 15. Juni 2021 erworbenen United MedTec-Gruppe sind noch kein Bestandteil des konkretisierten Ausblicks. Die United MedTec-Gruppe wird einen positiven operativen Beitrag zum Konzernergebnis 2021 leisten. Die Erstkonsolidierung und die damit verbundene Ermittlung von Geschäfts- oder Firmenwerten werden bis zur Halbjahresberichterstattung 2021 am 24. August 2021 abgeschlossen sein.