Dachwikifolio springt auf neues Rekordhoch

Auf Wochensicht konnte das aus 24 wikifolios bestehende Dachwikifolio um 0,8% zulegen. Weil der DAX gleichzeitig 0,4% an Boden verloren hat, ist die Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf 12,1 Prozentpunkte gestiegen. Das ist der größte Vorsprung seit knapp zwei Monaten. Wichtiger als dieser Vergleich ist uns aber die eigenständige Bilanz des Portfolios, wo die jährliche Durchschnittsperformance jetzt bei 7,4% liegt. Das ist nicht atemberaubend, aber doch sehr ordentlich. Gerade mit Blick auf den relativ geringen maximalen Drawdown von nur 24,4%. Zudem ging es seit dem Corona-Crash-Tief im März 2020 unter noch deutlich geringeren Schwankungen um 50% nach oben. Auf Jahressicht sehen wir ein Plus von gut 29% und seit dem Jahreswechsel stieg der Kurs um rund 12%.

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat in dieser Woche erstmals die Marke von 149 Euro übersprungen und damit ein neues Allzeithoch markiert.

Beim Blick auf die Halbjahresbilanz der einzelnen Depotwerte fällt auf, dass nur das wikifolio Trendfolge Long/Short Smallcap ein (kleines) Minus von 1,8% ausweist. Der Rest verbucht Gewinne, die zum jetzigen Zeitpunkt in insgesamt 14 Fällen zweistellig ausfallen. Die beiden Top-Performer kommen auf Zuwachsraten von über 20%. Dabei handelt es sich um die wikifolios Earnings Per Share Surprise Trader von Christian Nüchter (+27,5%) und Aktien-Werte First von Wilhelm Reuss (+24,6%).

Simon Weishar kommt mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment auf eine Halbjahres-Performance von 13,4% und liegt damit im oberen Drittel unserer internen Rangliste. Den Sprung dahin hat er auch durch seine starke Wochenbilanz geschafft. Mit einem Plus von 4,1% war er vor Mahan Tahvildari mit dem wikifolio Videospiele (+3,2%) und Thomas Zeltner mit dem wikifolio Growth Investing Europa + USA (+2,8%) der Trader mit dem besten Ergebnis.

