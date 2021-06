Keine überhöhten Risiken in einem richtungslosen Markt

Unverändert „einfach Long“ lautet unsere Ausrichtung bei den beiden im direkten Wettbewerb mit dem DAX stehenden wikifolios. Konkret partizipieren wir hier durch die in den Musterdepots entsprechend gewichteten Hebelprodukte nahezu eins zu eins an den Bewegungen des deutschen Aktienindex.

Vor diesem Hintergrund sind gerade Kursbewegungen wie am Montag der vergangenen Woche sehr bemerkenswert, wo die Unterstützung intraday unterschritten, am Ende des Tages aber wieder zurückerobert wird. Die sich daraus ergebenden Chancen (die Bären merken, dass hier noch viele Käufer unterwegs sind) haben die Bullen bislang aber noch nicht nutzen können. Deshalb sehen wir aktuell einen relativ engen Range-Handel ohne klare mittelfristige Signale.

Reduzierte Risiken sind in solchen Phasen meist eine gut Lösung. Von daher sind wir ganz froh, dass durch das aktuell bei plus 2,10 Punkten stehende Euwax Sentiment ein baldiger Wechsel auf „Hebel Long“ in den wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 eher unwahrscheinlich ist. Für ein echtes Verkaufsignal und eine Veränderung der Positionierung auf „Flat“ (100% Cash) müssten die Anleger an der Börse Stuttgart aber auch noch wesentlich euphorischer werden. Dier hier notwendigen Größenordnungen kommen in der Regel aber nur nach starken Kurseinbrüchen vor.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



