Seit März letzten Jahres und einem Kursniveau von 82,00 US-Dollar ging es nach dem Corona-Crash steil aufwärts, in der Spitze erreichte Baidu einen Wert von 354,82 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres. Diese Übertreibung wurde in den letzten Monaten merklich abgebaut, Abgaben auf 180,00 US-Dollar setzten ein, wo sich die Aktie derzeit versucht zu stabilisieren. Im Erfolgsfall könnte dies ein neuerliches Kaufsignal auslösen.

Triggermarke beachten

Sollte es demnächst gelingen durch einen Kurssprung von mindestens über 212,40 US-Dollar den zuletzt etablierten Boden um 180,00 US-Dollar erfolgreich abzuschließen, kämen weitere Gewinne in den Bereich von zu 227,79 und womöglich noch an die Jahreshochs aus 2014 bei 151,99 US-Dollar ins Spiel. Ein Scheitern bullischer Marktteilnehmer und Kursrutsch unter 180,00 US-Dollar birgt dagegen weitere Abschlagsrisiken in Richtung 155,50 US-Dollar.