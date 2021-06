BERLIN (dpa-AFX) - Eine mancherorts stark schrumpfende Bevölkerung bedroht die Entwicklung ländlicher Regionen in Deutschland. Experten prognostizieren besonders in einigen ostdeutschen Gebieten bis zum Jahr 2040 einen Bevölkerungsrückgang von bis zu 26 Prozent. Durch den Mangel an jungen Erwerbsfähigen stünden ländliche Räume langfristig vor großen Herausforderungen auf dem Arbeits- und Fachkräftemarkt, heißt es im Entwurf einer Stellungnahme der Bundesregierung zum Raumordnungsbericht 2021, den das Kabinett an diesem Mittwoch verabschiedete.

Die Einwohnerzahl in Ballungsräumen werde dagegen "teilweise um bis zu zehn Prozent" steigen, prognostiziert das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in dem Bericht. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.