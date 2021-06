---------------------------------------------------------------------------

ETERNA lädt zur zweiten Gläubigerversammlung ein



* Abstimmung über Änderung der Anleihebedingungen notwendig nach im Mai aufgetretenen Covenant-Bruch beim Schuldscheindarlehen

* Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Stundung der Zinszahlungen der Anleihe 2017/2024 vorgeschlagen



Passau, 30. Juni 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, hat heute zur Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen eine zweite Gläubigerversammlung einberufen. Diese wird am 16. Juli 2021 am Firmensitz der Gesellschaft in der Medienstraße 12 in 94036 Passau stattfinden. Anleihegläubiger finden alle Informationen hierfür ab 1. Juli 2021 auf der Homepage der Gesellschaft unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe.



In der vorangegangenen Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) haben weniger als 50 % des ausstehenden Anleihevolumens abgestimmt. Damit lag, wie bei Gläubigerversammlungen in der Regel der Fall, für die erste Abstimmung keine Beschlussfähigkeit vor.



Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, erklärt: "Auf der Versammlung können unsere Anleihegläubiger mit Abgabe ihrer Stimme über die Änderung der Anleihebedingungen entscheiden. Wir bedauern es sehr, dass durch die anhaltend negativen COVID-19-Auswirkungen die von den Anleihegläubigern im Vorjahr mitgetragene Verlängerung der Gesamtfinanzierung wider Erwarten nicht ausreichend ist. Angesichts der Ergebnisse für das erste Quartal 2021 und dem daraus resultierenden Covenant-Bruch beim Schuldscheindarlehen befinden wir uns mit den Gläubigern des Schuldscheindarlehens in konstruktiven Verhandlungen. Unter anderen haben die Gläubiger des Schuldscheindarlehens in diesem Kontext gefordert, dass die jährlichen Zinsen auf die Anleihe 2017/2024 nicht aus Mitteln der Emittenten gezahlt werden. Daher ist eine erneute Anpassung der Anleihebedingungen erforderlich. Unser Ziel ist es, für ETERNA eine adäquate Finanzierungslösung zur Bewältigung der Pandemiefolgen zu finden und die weitere Transformation des Unternehmens fortzuführen."