PEKING - Chinas große Industriebetriebe bleiben auf Wachstumskurs, auch wenn der vom Staat erhobene Einkaufsmanagerindex leicht gesunken ist. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im Juni um 0,1 Punkte auf 50,9 Zähler, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Experten hatten einen noch etwas stärkeren Rückgang erwartet. Einen kräftigen Dämpfer gab es dagegen im Dienstleistungssektor: Hier sackte der Indexwert überraschend ab, und zwar um 1,7 Punkte auf 53,5 Zähler. Die Indexwerte liegen für die Industrie und den Bereich Dienstleistungen aber weiter über 50 Punkten und signalisieren damit eine Expansion der Geschäfte.

GENF - Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen weltweit ist vergangene Woche erstmals seit Mitte April wieder leicht gestiegen. Das berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf. Gleichzeitig wurden weltweit so wenig Todesfälle durch eine Corona-Infektion gemeldet wie seit November 2020 nicht mehr. Die Zahlen beziehen sich auf die sieben Tagen bis zum 27. Juni.

ROUNDUP: Zahl der Arbeitslosen sinkt um 73 000 - Ausbildungsmarkt angespannt

NÜRNBERG - Auf dem Weg aus der Corona-Pandemie ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland so stark gesunken wie seit zehn Jahren nicht mehr in einem Juni. Im Vergleich zum Mai sank die Zahl der Menschen ohne Job deutlich um 73 000 auf 2,614 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Das sind 239 000 Arbeitslose weniger als im Juni 2020. Die Arbeitslosenquote sank bundesweit im Vergleich zum Mai um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergibt sich sogar ein Minus von 0,5 Punkten.

Ex-Wirtschaftsweiser Feld soll Chef des Wiener IHS-Instituts werden

WIEN - Der prominente deutsche Ökonom und ehemalige "Wirtschaftsweise" Lars Feld soll Leiter des österreichischen Wirtschaftsinstituts IHS werden. Nachdem die Wahl auf den ehemaligen Vorsitzenden der deutschen "Wirtschaftsweisen" gefallen sei, würden nun Vertragsverhandlungen beginnen, gab das IHS am Mittwoch in Wien bekannt.

USA: Schwebende Hausverkäufe legen kräftig zu



WASHINGTON - Der US-Häusermarkt entwickelt sich weiter robust. Im Mai erhöhten sich die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe kräftig. Die Zahl stieg gegenüber dem Vormonat um 8,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Schnitt 1,0 Prozent gerechnet.