Mister Spex legt finalen Angebotspreis auf 25,00 Euro je Aktie fest

- Angebot umfasst insgesamt rund 15,0 Mio. Aktien, darunter ca. 9,8 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, ca. 3,3 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand von Altaktionären und ca. 2,0 Mio. Aktien zur Deckung eventueller Mehrzuteilungen; daraus ergibt sich ein Angebotsvolumen von 375 Mio. Euro (basierend auf der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option)

- Finaler Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von 829 Mio. Euro



- Bruttoerlöse für Mister Spex liegen bei ca. 245 Mio. Euro

- Erster Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) voraussichtlich am 2. Juli 2021



Berlin, 30. Juni 2021 - Mister Spex SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Mister Spex"), Europas führender grundlegend digital ausgerichteter Omnichannel-Optiker, hat den finalen Angebotspreis im Rahmen ihres geplanten Börsengangs ("IPO") auf 25,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt umfasst das Angebot ca. 15,0 Mio. nennwertlose Stückaktien, darunter ca. 9,8 Mio. neu ausgegebene nennwertlose Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, beschlossen von Mister-Spex-SE-Aktionären am 29. Juni 2021, ca. 3,3 Mio. bestehende Inhaber-Stückaktien aus dem Bestand bestimmter Altaktionäre und ca. 2,0 Mio. weitere bestehende Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen.



Basierend auf der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option und dem finalen Angebotspreis liegt das Gesamtangebotsvolumen bei ca. 375 Mio. Euro, was zu einer Marktkapitalisierung von Mister Spex von rund 829 Mio. Euro führt.



Die Bruttoerlöse für das Unternehmen aus dem Verkauf der neu zu platzierenden Aktien betragen ca. 245 Mio. Euro. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Erlöse vor allem zur Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie, zur internationalen Expansion des