Eschborn (ots) - Das vergangene Jahr hat unsere Lebensweise stark beeinflusst.

Das ist in allen Lebensbereichen spürbar. Gerade im digitalen Umfeld gehen die

Fortschritte zügig voran. Auch in der Weiterbildung spielt der

Digitalisierungsboom seine Vorteile aus und bietet viele Möglichkeiten, sich

jederzeit und von überall weiterzuentwickeln.



Wie schnell sich ein Job oder Arbeitsbedingungen verändern, hat das letzte Jahr

verdeutlicht. Das geht nicht spurlos an Arbeitnehmer:innen vorbei. Jeder achte

Beschäftigte wünscht sich aufgrund der Erfahrungen im Job während der Pandemie

Optionen zur Weiterbildung. Das zeigt das Randstad Arbeitsbarometer vom 1.

Halbjahr 2021. "Der Anpassungs- und Qualifizierungsdruck ist hoch, z.B. wenn es

um digitale Fertigkeiten oder wichtige Soft Skills für das remote Teamwork

geht", sagt Kerstin Brück, Expertin der Randstad Akademie. "Wenn Bewerber:innen

und Beschäftigte eigenes Aufholpotential erkennen, sollten sie sich nicht

unterkriegen lassen. Jetzt ist eine gute Chance, den Rückstand wieder

auszugleichen."









Online-Schulungen sind eine gute Alternative zu klassischen

Weiterbildungs-Kursen. Die Randstad Akademie

(https://www.randstad.de/bewerber/akademie/) bietet daher eine Vielzahl an

Kursen aus verschiedenen Bereichen an. Seit Kurzem spielt Randstad ein

umfangreiches und kostenfreies Lernangebot mit 21st Century Skills (Kompetenzen

für die Arbeitswelt von heute und morgen) an alle Bewerber:innen und

Mitarbeiter:innen aus, das unkompliziert von jedem genutzt werden kann. Eine

offene Atmosphäre für eine erfolgreiche Lernkultur steht hier im Vordergrund. So

bedarf es nur noch bei individuellen fachlichen Kursen der Freigabe durch die

Vorgesetzten. Auch Kundenunternehmen unterstützt die Akademie mit digitalen

Qualifizierungsangeboten (https://www.randstad.de/karriere/e-learning/) , um

deren Beschäftigte fit für die Zukunft zu machen.



"Die Nachfrage ist groß. Immer mehr Menschen erkennen das Potenzial des

Online-Lernens, da sie sich bequem von zuhause und in ihrem eigenen Tempo mit

einer Qualifizierung befassen können", sagt Kerstin Brück. "Im Gespräch mit

unseren Mitarbeiter:innen stellen wir immer wieder fest, dass sie oft sogar den

Spaß am Lernen wiederentdecken." Damit diese Freude anhält, gibt die

Weiterbildungsexpertin von Randstad Menschen mit Lust am Online-Lernen diese

fünf wichtigen Tipps mit:



1. Den richtigen Kurs auswählen



Zunächst gilt es zu klären, warum eine Weiterbildung angestrebt wird. Wenn das

Ziel ist, neue Herausforderungen im Job besser zu meistern, sind berufsnahe und Seite 2 ► Seite 1 von 2



