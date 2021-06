NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Mister Spex legt endgültigen Angebotspreis auf EUR 25,00 pro Aktie fest

Berlin, 30. Juni 2021 - Die Mister Spex SE (die "Gesellschaft") hat den endgültigen Angebotspreis auf EUR 25,00 pro Aktie festgelegt.

Das Angebot umfasste 9.782.609 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie 3.260.869 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand bestimmter bestehender Aktionäre. Zusätzlich wurden im Rahmen einer Mehrzuteilung weitere 1.956.521 bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beläuft sich auf EUR 375 Millionen (basierend auf der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option).

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 2. Juli 2021 unter dem Handelssymbol MRX und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CSAE2 beginnen.



Media contact:

Katharina Berlet

VP Corporate Communications

E-Mail: katharina.berlet@misterspex.de

Investor Relations:

E-Mail: investorrelations@misterspex.de



