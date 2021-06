Einen Blitzstart zaubert heute Moderna auf’s Parkett. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund zwei Prozent an. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 202,90 EUR. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Bisher lag dieses Top bei 200,00 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 130,62 EUR, womit sich Moderna in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Fazit: Wie es bei Moderna weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.