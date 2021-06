Köln (ots) -



- Leistungsfähigkeit der Lithium-Ionen-Batterien wird kontinuierlich verbessert

- Nachhaltige Fertigung und Beschaffung, effizientes Recycling von Akkus

- Enge Partnerschaften mit Technologieführern wie Northvolt



Auf dem schnellen Weg zum reinen E-Automobilhersteller feilt Volvo Cars an der

Batterietechnik: Die Hochvoltakkus werden künftig nicht nur vor Ort entwickelt

und produziert, sondern auch noch besser an die Kundenbedürfnisse angepasst. Die

zweite Generation der Volvo Elektroautos, darunter das erste SUV auf einer

neuen, ausschließlich auf Elektroantrieb ausgelegten Technik-Plattform, fährt

bereits mit verbesserten Lithium-Ionen-Batterien vor, die mehr Reichweite und

kürzere Ladezeiten bieten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bis Mitte des Jahrzehnts die dritte Generation der Elektrofahrzeuge startet,will der schwedische Premium-Automobilhersteller die Reichweite kontinuierlichverbessern und das Batteriepaket in den Fahrzeugboden integrieren. DieZellstruktur fördert dabei die Gesamtsteifigkeit des Fahrzeugs und verbessertdie Effizienz.Volvo Cars arbeitet mit dem führenden schwedischen Batteriehersteller Northvoltzusammen, um bereits in naher Zukunft die Energiedichte in den Batteriezellen imVergleich zu den aktuell auf dem Markt angebotenen Akkus um bis zu 50 Prozent zuerhöhen. Noch in diesem Jahrzehnt will Volvo Cars außerdem den Meilenstein von1.000 Wattstunden pro Liter (Wh/l) Energiedichte knacken, um reale Reichweitenvon bis zu 1.000 Kilometern zu ermöglichen. Die momentanen Ladezeiten sollen bisMitte des Jahrzehnts dank besserer Batterietechnik und kontinuierlicherVerbesserungen an Software und Schnellladetechnik nahezu halbiert werden."Wir wollen den Kundennutzen beim Fahren eines Volvo Elektroautos ständigerhöhen", erklärt Henrik Green, Chief Technology Officer (CTO) bei Volvo Cars."Indem wir das Design und die Integration unserer Batteriezellen vereinfachen,können wir das Gewicht reduzieren und den Platz maximieren. Dies führt zuerheblichen Verbesserungen bei der Batteriekapazität, der Reichweite und denLadezeiten."Nachhaltige BatteriefertigungWährend sich Volvo Cars zu einem reinen E-Auto-Unternehmen entwickelt, steigtauch die Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Batteriefertigung. Trotz steigenderBatteriekapazität in den Volvo Fahrzeugen werden zugleich deren CO2-Emissionenkontinuierlich reduziert. Die Batteriezellen aus der geplanten Zusammenarbeitvon Volvo Cars und Northvolt sollen aus einer Produktion entstehen, die zu 100Prozent mit erneuerbaren Energien arbeitet. Parallel dazu arbeitet dasUnternehmen mit seinen anderen Batterielieferanten zusammen, um dies bis 2025mit ihnen ebenfalls zu erreichen.