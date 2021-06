---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR 30. Juni 2021



Medienmitteilung (PDF)



Zürich, 30. Juni 2021 - Hans R. Holdener übernimmt per 1. November 2021 die CEO Funktion bei Helvetica. Die Fondsgesellschaft konnte die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) erfolgreich abschliessen. Dem Fonds fliessen Mittel in Höhe von rund CHF 28 Millionen zu.

* Hans R. Holdener wurde vom Verwaltungsrat per 1. November 2021 zum neuen CEO von Helvetica ernannt



* Er tritt die Nachfolge von Michael Müller an, der das Unternehmen per 31. Oktober 2021 verlassen wird



* Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) wurde erfolgreich abgeschlossen



* Mittelzufluss von rund CHF 28 Millionen für den HSO Fund

Hans R. Holdener neuer CEO von Helvetica

Hans R. Holdener (55), wird die Funktion des CEO der Helvetica Property Investors AG per 1. November 2021 übernehmen. Er hat die Firma vor 15 Jahren gegründet und zwischen 2006 und 2019 als CEO aufgebaut und geführt. Der Schweizer Unternehmer mit Norwegischen Wurzeln verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Finanzbereich. Helvetica hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Schweizer Investment-Plattformen für Immobilienanlagen entwickelt.



Hans Ueli Keller, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: «Ich freue mich, dass Hans R. Holdener in operativer Tätigkeit zu Helvetica zurückgekehrt ist und dass wir ihn wieder als CEO gewinnen konnten. Er geniesst in der gesamten Immobilien- und Finanzbranche ein hohes Ansehen und ist eine Persönlichkeit mit grosser Erfahrung. Helvetica ist ihm aus seiner früheren Tätigkeit als Mitgründer und CEO bestens vertraut. Er hat bewiesen, dass er auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich führen kann. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er ideale Voraussetzungen mitbringt, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiterzuführen.»