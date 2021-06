Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Deshalb möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.

Nachdem TUI in den letzten Tagen einen heftigen Rücksetzer auf dem Aktienmarkt verbuchen musste, geht es nun wieder steil bergauf! Die Anleger waren höchst schockiert über die Neuigkeiten, dass die Wandelanleihe von bereits 400 Millionen Euro um weitere 190 Millionen Euro aufgestockt wird. Dementsprechend kam es zu Panik und natürlich vielen Verkäufen!

Nachdem es einen ersten heftigen Schock auf dem Aktienmarkt gegeben hat, bewegt sich der Kurs nun wieder in die richtige Richtung. Die Anleger haben ihr Vertrauen zurückgewonnen und glauben offensichtlich weiter an eine baldige Erholung der Urlaubs-Aktie von TUI. Wird der Sommer sich für TUI wieder zum Guten wenden können oder bleibt es eher mau?

Das ist eine extrem spannende Lage für TUI und seine Anleger. Wird es hier einen weiteren Crash geben und TUI springt ganz über die Klippe oder gibt es noch die große Rettung des deutschen Reiseunternehmens? Heute gibt es erste positive Tendenzen, denn die Aktie steigt um 2,44 Prozent und 0,10 Euro auf starke 4,28 Euro, wodurch der Kurs wieder auf der richtigen Bahn ist.

