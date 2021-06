SRH AlsterResearch AG: Update Vulcan Energy Resources - Randaktivität in Norwegen vor IPO

Vulcan Energy Resources (Update)

Basic Materials - Lithium made in Germany

MCap AUD 835m

BUY, PT EUR 16.50 (+114% potential)

Research update

Vulcan hat die norwegischen Vermögenswerte in einer Ausgründung, der Kuniko Limited, gebündelt (Spin-off) und strebt via IPO deren eigenständige Börsennotierung an der ASX zum 23. August an. Das Kuniko-Portfolio umfasst Explorationslizenzen in historischen Abbauregionen. Das Emissionsangebot sieht eine Mittelvereinnahmung von mindestens AUD 7,9 Mio. vor. Die Mittel sind für ein umfangreiches Explorationsprogramm vorgesehen, um verlässliche Erkenntnisse zum wirtschaftlichen Potenzial eines Abbaus der Nickel-, Kobalt- und Kupfervorkommen zu erlangen. Vulcan wird an der notierten Gesellschaft mit noch rund 27% beteiligt bleiben. Weiterhin bietet die Aktie von Vulcan Energy Resources die bisher einzigartige Gelegenheit, um als Anleger über ein in Deutschland umgesetztes Engagement auf die Lithium-Karte zu setzen und an der Dynamik dieses Rohstoffmarktes zu partizipieren. Aus der Formulierung eines Kursziels von AUD 16,50 (entspricht: EUR 10,50) leiten wir die Bekräftigung unserer Kaufempfehlung ab. Upside: 114%.

