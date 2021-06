---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Strategische Transformation vollendet - Verkauf von Mammut vollzogen

Zürich, 30. Juni 2021 - Bystronic meldet den Abschluss des Verkaufs von Mammut, der am 26. April 2021 bekannt gegeben wurde. Der Geschäftsbereich Mammut wurde für CHF 230 Mio. Enterprise Value, inklusive einer Earn-Out-Struktur von bis zu CHF 45 Mio., an Telemos Capital, London, UK, verkauft. Telemos Capital wurde gegründet und wird geleitet von Philippe Jacobs, der auch Co-Präsident der Jacobs Holding AG, Zürich, Schweiz, ist.



Der Kontrollwechsel fand am 30. Juni 2021 statt, mit der entsprechenden Dekonsolidierung. Der Geschäftsbereich Mammut Sports Group trug im Geschäftsjahr 2020 CHF 218 Mio. zum Umsatz von Bystronic bei (ausgewiesen vor der Umfirmierung durch die Holdinggesellschaft Conzzeta AG, SIX: CON).



Die Parteien vereinbarten zudem ein verzinsliches Verkäuferdarlehen von CHF 60 Mio., welches über einen maximalen Zeitraum von fünf Jahren vom Käufer zurückbezahlt wird. Aufgrund der Earn-Out-Struktur wird für das Geschäftsjahr 2021 mit einem ausgeglichenen Veräusserungsergebnis für diese Transaktion gerechnet.



Die Halbjahresergebnisse per 30. Juni 2021 werden am 6. August 2021 publiziert.



Mit der nun abgeschlossenen Devestition findet die strategische Portfoliobereinigung ihren erfolgreichen Abschluss. Die Namensänderung der Gruppe erfolgte Ende April und die Aktien handeln seit dem 3. Mai 2021 unter dem neuen Tickersymbol BYS an der SIX Swiss Exchange.

Für Rückfragen:



Bystronic Investor Relations:

Doris Rudischhauser

Investor Relations Officer

Mobile: +41 79 410 81 88

E-Mail: doris.rudischhauser@bystronic.com



Bystronic Media Relations:

Michael Präger

Chief Communications & ESG Officer

Mobile: +41 79 870 01 43

E-Mail: michael.praeger@bystronic.com



Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie.



Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.



