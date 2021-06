DGAP-News First Graphene Limited: Vertriebs-Vertrag unterzeichnet, zielt auf Beton-Branche in Neuseeland ab (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.06.2021, 18:05 | 35 | 0 | 0 30.06.2021, 18:05 | First Graphene Limited: Vertriebs-Vertrag unterzeichnet, zielt auf Beton-Branche in Neuseeland ab ^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf First Graphene Limited: Vertriebs-Vertrag unterzeichnet, zielt auf Beton-Branche in Neuseeland ab

30.06.2021 / 18:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die wichtigsten Punkte

- Exklusive Vertriebs-Vereinbarung für Neuseeland unterzeichnet mit Fokus auf die Beton-Bau-Branche

- Vertrieb und Vertretung im Bau-Sektor in Neuseeland

- Chance, kommerzielle Anwendung der PureGRAPH(R)-Produkte global zu demonstrieren

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag zum exklusiven Vertrieb mit GtM Action Ltd (GtM) geschlossen hat. Der Vertrag beinhaltet die Vertretung und den Vertrieb der PureGRAPH(R)-Produktlinie im Betonmarkt von Neuseeland. GtM mit Sitz in Auckland hat einen Fokus auf die Vermarktung von Innovationen und auf die Anwendung von Graphen-Technologie in verschiedenen Branchen. GtM spezialisiert sich darauf, seinen Kunden einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil hinsichtlich Produktivität, Kostenreduzierung und verbesserter Marktchancen zu bieten.

GtM hat mehrere Kunden, die die Vorteile von PureGRAPH(R)-Produkten erkunden. Einer davon steht vor der Einführung eines neuen Produkts, das mit Graphen verbessert wurde, wie Lager für gefährliche Güter, Produkte für den Landschaftsbau und für die Landwirtschaft.

Der neue Vertriebsvertrag gibt GtM das exklusive Recht, kommerzielle Chancen für die Graphen-Technologie in der Beton-Branche in Neuseeland zu entwickeln, und zusätzlich das nicht-exklusive Recht, Graphen für Anwendungen in anderen Branchen in Neuseeland zu verkaufen. Die Forschung durch First Graphen und durch unabhängige Dritte hat gezeigt, dass die Hinzugabe von nur wenig PureGRAPH(R) die Druckbelastbarkeit von Beton um 34% und die Zugtragfähigkeit um 27% steigern kann. Weitere Vorteile sind die Verminderung der Wasserdurchlässigkeit und der Korrosionsschutz für Stahlbewährungen in tragendem Beton. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass Graphen das Potenzial besitzt, die Eigenschaften von recyceltem Beton so weit zu verbessern, dass er den Eigenschaften von neuem Beton nahe kommt.

Mike Ogle, Managing Director von GtM Action, erwartet, dass die neuen Technologien Möglichkeiten zur Reduzierung von Arbeitsaufwand bieten, jedoch gleichzeitig individualisierte Komponenten für den Bau möglich bleiben.

