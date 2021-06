Gates Foundation stellt 2,1 Milliarden USD für weltweite Förderung der Geschlechtergleichstellung bereit

Paris (ots/PRNewswire) - Die Finanzmittel, die im Rahmen des Generation Equality

Forum bereitgestellt wurden, sollen die wirtschaftliche Stärkung der Frauen

fördern, die Gesundheits- und Familienplanung stärken und die Ausbildung von

Frauen zu Führungskräften beschleunigen. Daten zeigen, dass Frauen

unverhältnismäßig von der Pandemie benachteiligt sind.



Im Rahmen des von UN Women einberufenen und von den Regierungen Mexikos und

Frankreichs gemeinsam veranstalteten Generation Equality Forum (https://c212.net

/c/link/?t=0&l=de&o=3210132-1&h=2115048848&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2

F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3210132-1%26h%3D3231022156%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffo

rum.generationequality.org%252Fhome%26a%3DGeneration%2BEquality%2BForum&a=Genera

tion+Equality+Forum) hat die Bill & Melinda Gates Foundation heute Mittel in

Höhe von 2,1 Milliarden USD über die nächsten fünf Jahre angekündigt, um die

wirtschaftliche Stärkung der Frauen voranzutreiben, die Gesundheit und

Familienplanung von Frauen und Mädchen zu stärken und die Ausbildung von Frauen

zu Führungskräften zu beschleunigen.





Das Forum findet von 30. Juni bis 2. Juli 2021 in Paris statt und bringtRegierungen, den Privatsektor und Partner aus der Zivilgesellschaft zusammen, umsich zu konkreten Maßnahmen zu verpflichten und finanzielle politische undprogrammatische Verpflichtungen zu schaffen, die die Gleichstellung derGeschlechter beschleunigen und die Rechte der Frauen fördern. Seit der ViertenWeltfrauenkonferenz 1995, als 47.000 Teilnehmerinnen und Aktivistinnen nachPeking reisten, ist die Welt nicht mehr zusammengetreten, um ehrgeizigeMaßnahmen mit einer transformativen Wirkung für Frauen und Mädchen zu ergreifen."Die Welt kämpft seit Jahrzehnten für die Gleichstellung der Geschlechter, dieFortschritte aber sind schleppend. Jetzt haben wir die Chance, eine Bewegung neuzu beleben und für echte Veränderungen zu sorgen", erklärte Melinda FrenchGates, Ko-Vorsitzende der Gates Foundation. "Das Schöne an unserem Kampf für dieGleichstellung der Geschlechter ist, dass alle Menschen davon profitierenwerden. Wir müssen die Gelegenheit nutzen und eine bessere, gerechtere Zukunftschaffen."Das Forum findet in einer Phase der grundlegenden Wende statt. Auch wenn es imletzten Vierteljahrhundert Fortschritte gegeben hat, sind Frauen immer nochnirgendwo auf der Welt gleichberechtigt mit Männern. Es haben sich Wellen desWiderstands gegen die Rechte der Frau gebildet, und es bestehen nach wie vor