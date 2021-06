Leclanché schließt seine Jahreshauptversammlung ab

- Die Aktionäre haben der Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals bis zum 30. Juni 2023 auf maximal 60.000.000 Aktien zugestimmt.

- Die Aktionäre genehmigten die vom Verwaltungsrat zur Stärkung der Bilanz vorgeschlagene Umwandlung von CHF 29,7 Millionen Schulden gegenüber SEFAM[1] und Golden Partner in Aktien der Gesellschaft.

- Der bisherige Verwaltungsrat und die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers) wurden mit grosser Mehrheit wiedergewählt.

- Leclanché gab den Abschluss eines von SEFAM gewährten Baukredits in Höhe von USD 24 Mio. zur Finanzierung des Projekts St. Kitts Stationary bekannt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. Juni 2021 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, gab heute die Vorschläge des Verwaltungsrates bekannt, die von den Aktionären des Unternehmens auf der - aufgrund der Covid-19-Situation per Live-Webcast abgehaltenen - Jahreshauptversammlung (HV) 2021 angenommen oder abgelehnt wurden.

Die Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Aktienkapital jederzeit bis zum 30. Juni 2023 erhöhen zu können (genehmigtes Aktienkapital) und das genehmigte Aktienkapital auf maximal 60.000.000 voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0,10 festzulegen, wurde von den Aktionären genehmigt.

Das bestehende bedingte Aktienkapital, das durch die Ausgabe von bis zu 60.000.000 voll einbezahlten Aktien mit einem Nennwert von CHF 0,10 pro Aktie um höchstens CHF 6.000.000,00 erhöht werden soll, sowie die Änderung von Artikel 3quinquies der Statuten der Gesellschaft sind von einer Mehrheit der Aktionäre nicht gebilligt worden.

Die Umwandlung der mit SEFAM und Golden Partner ("GP") aufgenommenen Schulden in Höhe von CHF 29,7 Millionen in Eigenkapital wurde von den Aktionären genehmigt. Diese mit SEFAM und GP ausgehandelte Umstrukturierungsmassnahme stärkt die Bilanz und fördert das anhaltende Investitionsinteresse am Unternehmen in einer Zeit, in welcher der Auftragsbestand von Leclanché im schnell wachsenden e-Transport-Sektor stark zunimmt.