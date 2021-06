Genstar Capital und TA Associates melden Vereinbarung zur Fusion von Compusoft und 2020

Genstar Capital und TA Associates gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Portfoliounternehmen Compusoft, einen führenden internationalen Anbieter von spezialisierter visueller Configure, Price, Quote („vCPQ“) Software für wichtige Einzelhandels- und Fertigungsbranchen, und 2020 Technologies („2020“), einen führenden Anbieter von Speziallösungen im Bereich Computer-aided Design („CAD“), Configure, Price, Quote („CPQ“) sowie Unternehmenslösungen für die Interior-, Raumplanungs- und Möbelherstellungsbranche, unterzeichnet haben. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen.

Compusoft und 2020 werden im Rahmen eines Mergers of Equals zu einem führenden Anbieter von Raumplanungs- und Fertigungslösungen für das wohnwirtschaftliche und gewerbliche Segment zusammengeführt. Die Gruppe wird eine Ende-zu-Ende-Lösungssuite für Planung, Design, Visualisierung, Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung, ERP und Fertigung für Verbraucher, Einzelhändler und Lieferanten in den Segmenten Küche, Bad, Büro- und Wohnmöbel sowie Fenster und Türen für das wohnwirtschaftliche und gewerbliche Segment anbieten. Das weitreichende weltweite Netzwerk wird durch lokale Expertise und tiefe, in Jahrzehnten entwickelte Kundenbeziehungen verstärkt. Die beeindruckende zusammengelegte Belegschaft wird auf Grundlage einer mehr als 65-jährigen Erfahrung in den Bereichen Kundenservice, Kataloginhalte, Innovation und Technologie den Kunden ein erstklassiges Angebot bieten und eine Plattform für zukünftiges Wachstum schaffen können.

Compusoft ist ein Portfoliounternehmen von TA Associates, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen für Wachstumskapital, das 2018 in Compusoft investiert hat. 2020 ist ein Portfoliounternehmen von Genstar Capital, einer führenden Private-Equity-Firma mit Fokus auf Investitionen in bestimmte Segmente der Finanzdienstleistungs-, Gesundheits-, Industrie- und Softwarebranche, die 2020 jüngst übernommen hat. Das aus der Fusion neu entstandene Unternehmen wird im Mehrheitsbesitz von Genstar und TA stehen.