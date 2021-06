Nachdem die Volvo Car Group als erster Automobilhersteller überhaupt einInfotainmentsystem auf Basis von Android Automotive OS mit den integriertenFunktionen Google Assistant, Google Maps und Google Play eingeführt hat, folgtnun der nächste Schritt. Mit der neuen Modellgeneration debütiert dasVolvoCars.OS: Es führt die verschiedenen Betriebssysteme elektrischer VolvoModelle - sowohl im Fahrzeug selbst als auch in der Cloud - zusammen und schafftein konsistentes Nutzererlebnis. Hierzu tragen das Android Automotive OS undneue Bildschirme bei.Mit großen Displays alles im BlickDurch die Verflechtung von Technik und Design entwickeln Volvo Cars und Googlegemeinsam ein ebenso einfaches wie sichereres Benutzererlebnis. Klarstrukturiert nach Relevanz, liefert ein hochauflösendesFahrerinformationsdisplay alle wichtigen Informationen wie Geschwindigkeit undBatteriestand. Und durch das zusätzliche Head-up-Display muss der Fahrer nichteinmal den Blick von der Straße abwenden, um im Bilde zu bleiben.Darüber hinaus fahren künftige Volvo Fahrzeuge mit einem großen zentralplatzierten Touchscreen vor: Der Bildschirm bietet verschiedene Inhalte, einfachzu erkennende Informationen und eine reaktionsschnelle Interaktion. Alles istimmer leicht zugänglich - entweder per Berührung oder per Sprachbefehl. WichtigeInformationen sind nun nicht mehr tief im Menü versteckt, so werden unnötigeKlicks vermieden.Einfache Bedienung ohne ReizüberflutungDas Ergebnis ist eine einfache, einheitliche und intuitive Benutzererfahrung.Durch den minimalistischen und kontextbezogenen Ansatz stellt das System dierelevanten und aktuell benötigten Informationen zur richtigen Zeit bereit. VolvoFahrer können sich dadurch voll auf das Fahren konzentrieren und sicher durchden Straßenverkehr manövrieren."Unsere Teams haben intensiv mit Google zusammengearbeitet, um dasNutzererlebnis in der nächsten Generation von Volvo Fahrzeugenweiterzuentwickeln und zu verbessern", erläutert Henrik Green, Chief TechnologyOfficer (CTO) bei Volvo Cars. "Dank der tiefgehenden Integration von Design undtechnischer Entwicklung haben wir große Fortschritte in Bezug auf Sicherheit undEinfachheit gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit noch bessere VolvoFahrzeuge bauen und einen neuen Industriestandard setzen können."Smartphone-Steuerung und Updates aus der FerneDie nächste Generation vollelektrischer Volvo Modelle ist außerdem jederzeit mitdem Smartphone vernetzt: Das Mobiltelefon dient dabei nicht nur als Schlüssel;Nutzer können über die Volvo Cars App auch viele Funktionen steuern. So lässtsich das Elektrofahrzeug aus der Ferne vorheizen und vorklimatisieren. Ist dienächstgelegene Ladestation gefunden, wird der Ladevorgang überwacht und bezahlt.Auch eine Verbindung mit den persönlichen Geräten zu Hause ist möglich.Die Software und Funktionen der Fahrzeuge profitieren außerdem von regelmäßigenOver-the-Air-Updates. So werden die Volvo Modelle mit der Zeit immer besser. Dieverstärkte interne Softwareentwicklung beschleunigt dabei die Optimierungverschiedenster Funktionen und führt zu einer schnelleren Bereitstellungregelmäßiger Updates.Online-BestellungenKomplettiert wird das digitale 360-Grad-Erlebnis vom Online-Vertrieb: Alle neuenElektroautos sind ausschließlich über die Webseite volvocars.com erhältlich.Kunden können bequem von zu Hause aus bestellen oder zusammen mit ihrem Händlereine Online-Bestellung aufgeben. Jeder rein elektrisch betriebene Volvo wirddabei mit einem komfortablen Care-Angebot ausgeliefert, das unter anderemService, Garantie, Pannenhilfe sowie Versicherungen und Heimladeoptionenumfasst.Hinweise an die Redaktion:- Beschriebene Funktionen können optional sein. Das genaue Angebot kann von Landzu Land variieren oder (noch) nicht in allen Märkten verfügbar sein.- Google, Android, Google Play und andere Marken sind Marken von Google LLCPressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPublic Relations and EventsSiegburger Straße 22950679 KölnE-Mail mailto:volvopr1@volvocars.comTelefon +49 (0)221 9393 - 106Fax +49 (0)221 9393 - 109http://www.media.volvocars.com/deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/76941/4956640OTS: Volvo Cars