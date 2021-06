Holicity-Vorstand fordert die Aktionäre auf, HEUTE für den Unternehmenszusammenschluss mit Astra Space, Inc. zu stimmen

Holicity Inc. („Holicity“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HOL) veröffentlichte die folgende Erklärung an die Holicity-Aktionäre, in der die Empfehlung des Holicity-Verwaltungsrats zugunsten der Transaktion mit Astra Space, Inc. („Astra“), gemäß dem Business Combination Agreement vom 2. Februar 2021 zwischen Astra, Holicity und Holicity Merger Sub Inc, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Holicity (das „Business Combination Agreement“), bekräftigt wird.

Holicity Inc. wird am 30. Juni 2021 um 8:00 Uhr Eastern Time (14:00 Uhr MESZ) eine Sondersitzung der Aktionäre abhalten, um einen Unternehmenszusammenschluss mit Astra Space, Inc. zu genehmigen. Wir bitten die Aktionäre, die am 24. Mai 2021 (dem Stichtag) Aktien von Holicity Inc. hielten, ihre Stimme abzugeben, damit ihre Aktien auf der Versammlung am 30. Juni repräsentiert sind. Ihre Stimme ist extrem wichtig; ohne Ihre Unterstützung kann der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses nicht stattfinden. Die Frist für die Online-Stimmabgabe ist heute, 29. Juni um 23:59 Uhr Eastern Time (30. Juni um 05:59 Uhr MESZ).