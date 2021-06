Riesen, Scheinriesen und Zwerge

Vor fast 55 Jahren verlor Deutschland das WM-Finale von 1966 gegen England in Wembley. Die Niederlage von Wembley wurde seitdem immer wieder heiß diskutiert, zumal das entscheidende 3:2 für England bis heute als umstritten gilt. Das „Wembley-Tor“ wurde sogar zum Inbegriff für jene Tore bzw. Nicht-Tore, bei denen der Ball so haarscharf auf, oder eben über der Linie ist, dass die Entscheidung schwerfällt. Schon 1966 waren sich Schiedsrichter und Assistent in der Sache zunächst nicht einig. Der …