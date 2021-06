EEW Energy from Waste platziert erfolgreich die erste grüne Anleihe eines thermischen Abfallverwertungsunternehmens

Helmstedt (ots) -



- Die Debütemission des EEW Green Bonds über 400 Millionen Euro dient der

(Re-)Finanzierung nachhaltiger Projekte und stieß auf eine sehr hohe

Investorennachfrage



"Die Resonanz war überwältigend. Die Investoren sind vom nachhaltigen Engagement

der Unternehmensgruppe überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Vision der

Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung nun auch auf der Finanzierungsseite

das Bild komplett macht" beschreibt Markus Hauck, Chief Financial Officer und

Mitglied der Geschäftsleitung der EEW Energy from Waste GmbH (EEW), die

erfolgreiche Emission der ersten grünen Anleihe des Unternehmens.





Im Mittelpunkt habe dabei die bereits gelebte Nachhaltigkeitsstrategie desUnternehmens und deren Beitrag zum Schutz der Umwelt gestanden, wobei dieInnovationskraft von EEW auf diesem Gebiet auch bei den internationalenInvestoren sehr gut ankam."Wir sind", so Markus Hauck auch im Namen seiner Kollegen Bernard M. Kemper undDr. Joachim Manns, "sehr stolz, dieses Resultat erzielt zu haben. Esunterstreicht konkret, dass die strategische Ausrichtung von EEW als elementarerBestandteil einer nachhaltigen Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft dieInvestoren überzeugt hat. Wir werden die Emissionserlöse vor allem fürnachhaltige Investitionen in die Kreislaufwirtschaft und die Energieeffizienzunserer Anlagenflotte nutzen. Mit dieser weltweit ersten und sehr erfolgreichengrünen Anleihe eines thermischen Abfallverwertungsunternehmens hat derinternationale Finanzmarkt auch ein wesentliches Zeichen für die gesamte Branchein Richtung Gesellschaft und Politik gesetzt:Weltweit ist thermische Abfallverwertung die nachhaltigste Behandlungsform fürAbfälle, für die es keine stoffliche Verwertung oder kein nachhaltiges Recyclinggibt - um dann daraus grüne Energie für regionale Kunden zu erzeugen.Denn der nachhaltige Einsatz moderner thermischer Abfallverwertungsanlagen- hygienisiert nicht-recyclebare Abfälle, wodurch nachteilige Auswirkungen aufdie menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden,- nutzt die in nicht-recyclebaren Abfällen enthaltene Energie und substituiertdadurch Primärenergieträger wie Gas, Kohle oder Erdöl,- gewinnt aus den Resten der Verwertung durch stoffliches Recycling Baustoffeund Metalle zurück,- vermeidet die Deponierung von nicht-recycelbaren Abfällen und verringert somithohe und klimaschädliche Methanemissionen,- vermeidet die unkontrollierte Verbrennung oder die wilde Ablagerung vonAbfällen und ist damit eine der wesentlichen Maßnahmen zur Vermeidung derMeeres- und Umweltverschmutzung durch Mikroplastik._____EEW Energy from Waste (EEW) ist ein in Europa führendes Unternehmen bei derthermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. Zur nachhaltigen energetischenNutzung dieser Ressourcen entwickelt, errichtet und betreibt das UnternehmenVerwertungsanlagen auf höchstem technologischem Niveau und ist damitunabdingbarer Teil einer geschlossenen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Inden derzeit 18 Anlagen der EEW-Gruppe in Deutschland und im benachbarten Auslandtragen 1.150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die energetische Verwertungvon jährlich etwa 5 Millionen Tonnen Abfall Verantwortung. EEW wandelt die inden Abfällen enthaltene Energie und stellt diese als Prozessdampf fürIndustriebetriebe, Fernwärme für Wohngebiete sowie umweltschonenden Strom zurVerfügung. Durch diese energetische Verwertung der in den EEW-Anlageneingesetzten Abfälle werden natürliche Ressourcen geschont, wertvolle Rohstoffezurückgewonnen und die CO2-Bilanz entlastet.