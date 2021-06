EthikBank zieht positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 (FOTO)

Eisenberg (ots) - Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr für die EthikBank.

Zwei besondere Meilensteine standen auf der Jahresagenda. Zum einen der Wechsel

des IT-Systems im September und zum anderen der von langer Hand vorbereitete

Generationswechsel im Vorstand der Bank. Zusätzlich war das Geschäftsjahr

geprägt von der Corona-Pandemie, die alle Bereiche des privaten und öffentlichen

Lebens verändert hat und für die Bankorganisation völlig neue Herausforderungen

mit sich brachte.



Flexible Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit, im HomeOffice zu arbeiten,

bot die EthikBank bereits weit vor der Pandemie an. Dennoch haben im Corona-Jahr

viel mehr Mitarbeiter*innen von diesem Angebot Gebrauch gemacht, um etwa Kita-

und Schulschließungen zu kompensieren. Andere haben aufgrund des eigenen

Gesundheitsschutzes lieber von zu Hause aus gearbeitet. Die EthikBank

investierte deshalb im Jahr 2020 in weitere mobile Arbeitsplätze, um so vielen

wie möglich die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Und für diejenigen, die in

der EthikBank-Zentrale die Bankgeschäfte am Laufen gehalten haben, mussten Büros

umgebaut sowie verstärkte Hygienemaßnahmen umgesetzt werden, um die Kolleg*innen

vor Ort bestmöglich vor Ansteckung zu schützen.







Umstellung des Kernbankensystems und dem damit verbundenen Wechsel auf eine neue

Onlinebanking-Anwendung zu bewerten. "Dass dies arbeitsreiche und anstrengende

Wochen werden würden, war abzusehen - aber diese Herausforderung aus dem

Homeoffice zu schultern, erwies sich als eine Herkulesaufgabe, die das Team

hervorragend gemeistert hat." berichtet Vorstand Katrin Spindler anerkennend.



Geschäftszahlen 2020



Das Geschäftsjahr 2020 war erneut ein herausforderndes Jahr. Corona-Pandemie,

Rechenzentrumsmigration, massive Banken-Regulierung und anhaltende Negativzinsen

prägten das Umfeld der EthikBank. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist

es gelungen, ein solides Ergebnis zu erwirtschaften.



Die Bilanzsumme ist um 4 % auf 442 Mio. Euro gewachsen, hauptsächlich getragen

durch eine weitere Ausweitung des Kreditgeschäftes sowie der Eigenanlagen. Das

Kreditgeschäft konnte um 6% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Das

Wachstum stammt überwiegend aus dem Bereich der ökologischen Baufinanzierungen.

Ein weiterer Wachstumsträger war die Finanzierung von sogenannten Tiny Houses,

die von EthikBank-Kunden verstärkt nachgefragt wurden.



Auch die Kundeneinlagen sind um weitere 8 % gestiegen, trotz der Abwehr von

Großeinlegern durch Negativzinsen. Dieses Einlagenwachstum geht im Wesentlichen Seite 2 ► Seite 1 von 2



