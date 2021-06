Köln (ots) -



- Neue Designsprache für die nächste Generation vollelektrischer Volvo Fahrzeuge

- Langer Radstand und flacher Boden optimieren Raumangebot

- 15 Zoll großer Touchscreen und nachhaltige Innenraummaterialien



Elektrifizierung ist für Volvo weit mehr als eine neue Antriebstechnik - sie

steht auch für einen Paradigmenwechsel im Automobildesign. Das Volvo Concept

Recharge zeigt die Richtung für die neue Generation vollelektrischer Volvo

Fahrzeuge. Das Konzeptfahrzeug folgt der Tradition des skandinavischen Designs

und verkörpert den Ansatz "weniger, aber besser".





So gab der Wegfall des Verbrennungsmotors den Designern die Chance, dieProportionen der zukünftigen Volvo Modelle neu zu definieren und damit sowohldas Platzangebot im Innenraum als auch die Aerodynamik deutlich zu verbessern.Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das viele neue und bessere Lösungen bietet, diees einfacher machen das Familienleben nachhaltig zu gestalten.Die erste Generation von Volvo Elektrofahrzeugen teilt sich aktuell dieBodengruppe mit konventionell angetriebenen Modellen. Dies erfordert Kompromissebei Proportionen und Raumangebot, um je nach Antriebskonzept eine Batterie odereinen Verbrennungsmotor unterbringen zu können.Anders die nächste Generation von vollelektrischen Volvo Modellen, die mit demersten SUV auf einer neuen, ausschließlich auf Elektroantrieb ausgelegtenTechnik-Plattform eingeläutet wird: Diese verfügt über einen flachen Boden,unter dem sich das Batteriepaket befindet. Weil zugleich der Verbrennungsmotorentfällt, konnten Radstand und auch die Räder vergrößert sowie dieKarosserieüberhänge vorn und hinten verkürzt werden. Daraus ergibt sich deutlichmehr Platz im Innenraum, speziell auch zwischen den Vordersitzen.Beim Volvo Concept Recharge haben die Designer diese Weiterentwicklung dafürgenutzt, die Sitze neu anzuordnen, die Dachlinie zu optimieren und dieMotorhaube abzusenken. Im Vergleich zu einem typischen SUV verbessert sich sodie Aerodynamik, was wiederum die Antriebseffizienz sowie Reichweite erhöht.Zugleich wurde die erhöhte Sitzposition beibehalten, die von Fahrern der VolvoSUV-Modelle so geschätzt wird.Weniger ist mehr: Die neue Volvo DesignspracheMit dem Konzeptfahrzeug führt Volvo auch eine neue Designsprache ein. Gemäß demLeitmotiv "weniger, aber besser" wurden alle unnötigen Elemente entfernt - wasbleibt, wurde bündig und mit höchster Präzision gestaltet.Der klassische Kühlergrill ist einer schildartigen Struktur gewichen, die voneiner neuen Interpretation des "Thors Hammer"-Scheinwerferdesigns flankiert