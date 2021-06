Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Moskauer Börse im Plus Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Die Delta-Variante des Coronavirus belastete. Zudem warten viele Anleger den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag ab. Größere Abgaben gab es an den Börsen in …