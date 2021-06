Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs deutlich zugelegt. Bis zum Abend stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,28 Prozent auf 172,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,20 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten Europas gingen die Renditen zurück.

Sichere Anlagen profitierten von der trüben Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Für Verunsicherung sorgt in erster Linie die sich in Teilen Europas und Asiens eintrübende Corona-Lage. Vor allem die sich rasch ausbreitende Delta-Variante bereitet Anlegern Kopfschmerzen.