Hochtief hat gemeinsam mit Partnerunternehmen den Auftrag zum Ausbau der Metro in der tschechischen Hauptstadt Prag erhalten. „Für die Linie D im Süden der tschechischen Hauptstadt baut Hochtief in einem ersten Schritt zwei circa 33 Meter tief liegende U-Bahn-Stationen und einen 1,2 Kilometer langen Tunnelabschnitt”, kündigt der Baukonzern aus Essen am Mittwoch an.Das Gesamt-Auftragsvolumen liegt Unternehmensangaben zufolge ...