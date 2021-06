Bayerische Zeitschriftenverleger wählen Horst Ohligschläger zum Ersten Vorsitzenden des VZB - Ministerpräsident Dr. Markus Söder betont die Bedeutung des unabhängigen Journalismus

München (ots) - Der Verband der Zeitschriftenverlage in Bayern (VZB)

veranstaltete am 30. Juni 2021 seine digitale Mitgliederversammlung. Zum Auftakt

sprach der Bayerische Ministerpräsident



Dr. Markus Söder, MdL, zu den VZB-Mitgliedern. Darüber hinaus fanden die

Vorstandswahlen statt, auf denen Horst Ohligschläger, CEO Roularta Media

Deutschland, zum neuen Ersten Vorsitzenden des VZB gewählt wurde. Im Amt der

Vorsitzenden der Tarifgemeinschaft im VZB wurde Sylvia Schönfelder, Director

Human Ressources Weka Business Communication, bestätigt.





"Unabhängiger Journalismus gehört zur hellen Seite der Macht, um sich gegen diezu wehren, die alles verunglimpfen. Nur durch eine gemeinsame Basis gegen FakeNews, gegen Hass, gegen Hetze und absurde Verschwörungstheorien könnenDemokratien zusammengehalten werden." Mit diesem Appell wandte sich derBayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, an die VZB-Mitglieder.Darüber hinaus stellte er klar, dass es vernünftige Refinanzierungsmodellebrauche, um unabhängigen Journalismus auch in Zukunft zu garantieren.Journalistische Inhalte müssten daher durch das Urheberrecht geschützt sein. Einbesonderes Anliegen sei es ihm, auch in Zukunft den Medienstandort Bayernauszubauen.Im Anschluss an die Rede des Ministerpräsidenten fand die Mitgliederversammlungstatt, auf der VZB-Geschäftsführerin Anina Veigel die starke politischeBedeutung des VZB unterstrich. "Gerade im vergangenen Jahr haben wir aufLandesebene viel bewegt, um die Verlage in Bayern bei ihren besonderenHerausforderungen zu unterstützen, denn die Interessensvertretung ist dasHerzstück unseres Verbandes", so Veigel.Außerdem standen im Rahmen der Mitgliederversammlung die turnusgemäßenVorstandswahlen an. Die Mitglieder des VZB wählten Horst Ohligschläger, CEORoularta Media Deutschland, zu ihrem neuen Ersten Vorsitzenden und damit zumNachfolger von Waltraut von Mengden. Horst Ohligschläger bedankte sich für daseinstimmige Votum: "Mit seinen rund 100 Mitgliedern ist der VZB einschlagkräftiger Verband, der engagiert die vielfältigen Interessen seinerMitglieder vertritt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unsererGeschäftsstelle die Zukunft unserer Branche zu gestalten und verlegerischesWirken und publizistische Vielfalt dauerhaft zu gewährleisten."Die Positionen der stellvertretenden Vorsitzenden wurden mit Sylvia Schönfelder,Director Human Ressources Weka Business Communication, und Dr. SebastianDoedens, Leiter Politik und Verbände BurdaVerlag, besetzt. Als Schatzmeisterwurde Michael Geringer, Geschäftsführer Funke Zeitschriften, gewählt.