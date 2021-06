Die Aktienmärkte gehen weiter vom "Goldlilocks-Szenario" aus: starkes Wachstum, dovishe Notenbanken und eine nur vorübergehende Inflation. Die heutigen US-Konjunkturdaten (wie auch die Reaktion des Dax, bei dem vor allem

Die Aktienmärkte gehen weiter vom "Goldlilocks-Szenario" aus: starkes Wachstum, dovishe Notenbanken und eine nur vorübergehende Inflation. Die heutigen US-Konjunkturdaten (wie auch die Reaktion des Dax, bei dem vor allem zyklische Aktien unter Druck kamen) scheint diesem Mantra jedoch zu widersprechen: Abschwächung des Wachstums bei gleichzeitig extrem hohen Preisen (so heute beim Chicago Einkaufsmanagerindex). Heute die US-Indizes wenig verändert am letzten Handelstag des Quartals - saisonal folgen normalerweise die beiden besten Wochen des Jahres. Bislang nehmen die Aktienmärkte auch die Deltavariante nicht wirklich ernst - obwohl die Zahlen in einigen Ländern wie Großbritannien und Portugal immer weiter nach oben gehen..

