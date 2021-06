Die DFV Deutsche Familienversicherung expandiert international und nimmt in Österreich den Vertrieb von Tierkrankenversicherungen für Hunde und Katzen auf. „Um das vorhandene Marktpotenzial in Österreich bereits frühzeitig intensiv zu nutzen, wird die in Deutschland bestehende Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 Digital spätestens ab dem 01.09.2021 auf Österreich übertragen”, kündigt das Frankfurter Unternehmen am Mittwoch an. ...