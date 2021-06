---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 30. Juni 2021) - Discovery Harbor Resources Corp. (TSXV: IPT) (OTC Pink: DCHRF) (FSE: 4GW) (das "Unternehmen" oder "Discovery Harbour") freut sich bekannt zu geben, dass der United States Forest Service ("USFS") seine Prüfung des Bohrgenehmigungsantrags für die epithermale Goldliegenschaft Caldera in Nevada positiv beschieden hat. Der positive USFS-Bescheid genehmigt den Betriebsplan des Unternehmens, laut dem Discovery Harbour in diesem Sommer ein Bohrprogramm auf bis zu 10 Bohrzielen durchführen wird (eine Beschreibung der Bohrziele finden Sie auf der Website des Unternehmens, www.discoveryharbour.com, und in der Pressemitteilung vom 31. August 2020). Das Unternehmen hat eine Bohrunternehmung beauftragt und ist dabei, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Das Unternehmen trifft Vorkehrungen, im Zusammenhang mit dieser Bohrgenehmigung eine Kaution in Höhe von 49.200 $ zu hinterlegen. Dies ist eine Standardbedingung für eine Bohrgenehmigung dieser Art. Das Unternehmen geht davon aus, bis August alle erforderlichen Logistik- und Vertragsunternehmen bestätigt zu haben und mit den Bohrungen beginnen zu können.



Mark Fields, President und CEO des Unternehmens, sagte: "Wir sind sehr erfreut über die positive Entscheidung zur Bohrgenehmigung. Der Prozess war langwieriger als erwartet, doch wir haben die Zeit genutzt, um uns sorgfältig auf das Bohrprogramm vorzubereiten. Wir sind voll finanziert, um eine Reihe epithermaler Goldziele mit geringer Sulfidierung zu erproben, und zwar in wesentlich größeren Tiefen als alle historischen Bohrungen bei Caldera. Ich möchte unseren Aktionären für ihre Geduld danken, während wir uns auf dieses Bohrprogramm vorbereitet haben."



Mark Fields fährt fort: "Es ist eine aufregende Zeit, in der sowohl die Caldera- als auch die Fortuity 89-Liegenschaften Fortschritte machen. Wir können nun unsere Bohrpläne für Caldera bestätigen. Newcrest treibt die Aktivitäten auf der Liegenschaft Fortuity 89 durch Evaluierung und Zielidentifizierung für ein Bohrprogramm zügig voran (siehe Pressemitteilungen von Discovery Harbour vom 9. März 2021 und 12. April 2021). Die Liegenschaften sind nur wenige Kilometer voneinander entfernt und weisen eine ähnliche Geologie und ähnliche Goldablagerungsmodelle auf."