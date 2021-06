Stilla Technologies verstärkt Führungsteam durch die Ernennung von Matthew Grow, PhD, zum Vice President Global Marketing and Commercial Operations

Stilla Technologies, das Unternehmen, das die nächste Generation digitaler PCR-Lösungen für die Life-Science-Forschung und die klinische Diagnostik entwickelt, hat heute die Ernennung von Matthew Grow, PhD, zum Vice President of Global Marketing and Commercial Operations bekannt gegeben. Als ausgebildeter Molekularbiologe bringt Dr. Grow mehr als 25 Jahre Erfahrung in der biologischen Forschung und im kommerziellen Management mit zu Stilla – in einer Phase dynamischen Wachstums des Unternehmens und der digitalen PCR, die die Bereiche Genomik und genetische Analyse grundlegend verändert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210630005876/de/