AKASOL AG: Virtuelle Hauptversammlung 2021 durchgeführt

Darmstadt, 30. Juni 2021 - Die AKASOL AG ("AKASOL"; ISIN DE000A2JNWZ9), ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von Hochenergie- und Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Schiffe und Boote sowie Anbieter von Komplettlösungen, hat am heutigen Mittwoch ihre ordentliche Hauptversammlung 2021 abgehalten. Im zweiten Jahr der COVID-19-Pandemie wurde das jährliche Aktionärstreffen erneut als virtueller Event abgehalten. Die Präsenz des vertretenen Grundkapitals lag bei 90,53%.

Der Vorstandsvorsitzende Sven Schulz und Finanzvorstand Carsten Bovenschen informierten die Aktionärinnen und Aktionäre über die weiterhin dynamische Geschäftsentwicklung der AKASOL AG im Geschäftsjahr 2020. In einem durch die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie merklich belasteten wirtschaftlichen Umfeld gelang es AKASOL, die Umsatzerlöse 2020 gegenüber dem Vorjahr um 43% auf insgesamt 68,3 Mio. EUR zu steigern (2019: 47,6 Mio. EUR). Weitere Meilensteine im zurückliegenden Geschäftsjahr waren die Erhöhung der Produktionskapazitäten am Standort im hessischen Langen und die Inbetriebnahme der ersten Fertigungslinie am US-Standort in Hazel Park, Michigan, USA sowie der Umzug in das neue Headquarter im Südwesten Darmstadts nach nur 15 Monaten Bauzeit. Angeschlossen an den neuen Hauptsitz ist die Gigafactory 1, Europas mit Abstand fortschrittlichste, modernste und größte Serienproduktionsstätte für Nutzfahrzeug-Batteriesysteme.

Auch die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2021 waren von sowohl operativen als auch strategischen Erfolgen geprägt. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte AKASOL den Umsatz auf 24,1 Mio. EUR verdreifachen (Q1 2020: 8,0 Mio. EUR). Das EBITDA lag mit 0,3 Mio. EUR im positiven Bereich (Q1 2020: -1,7 Mio. EUR) und das EBIT verbesserte sich um 1,1 Mio. EUR auf -1,3 Mio. EUR (Q1 2020: -2,4 Mio. EUR). Mit dem Vollzug des Übernahmeangebots von BorgWarner an die Aktionäre der AKASOL AG wurde zudem der Übernahmeprozess Anfang Juni erfolgreich abgeschlossen. BorgWarner ist seitdem größter Aktionär der AKASOL AG und hält seit dem Abschluss der Transaktion am 4. Juni 2021 mindestens 89,08% der Aktien. Mit BorgWarner als starkem Partner sieht sich AKASOL gut aufgestellt, um das für die Zukunft erwartete weitere dynamische Wachstum erfolgreich in die Tat umzusetzen.