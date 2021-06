Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Elkem CEO Keonig Resigns (PLX AI) – Elkem CEO Michael Koenig to leave the company. He will leave Elkem effective from 30 June 2021Helge Aasen will serve as interim CEO