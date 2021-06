Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

B&O Extends Partnership with HP for 3 More Years (PLX AI) – Bang & Olufsen and HP extend partnership agreement for 3 more years, with options for additional 2 year extension.B&O total license fee continues to depend on the number of cobranded computers sold by HPHP sells select computers cobranded …